Καιρός: Πού ξεπέρασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία – Έρχεται και… αφρικανική σκόνη μαζί με τον καύσωνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την ανηφόρα πήρε η θερμοκρασία τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την αρχή του μίνι καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα για τρεις ημέρες, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Την Δευτέρα, οι μέγιστες τιμές ξεπέρασαν τοπικά τους 41°C.



Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.1°C.



Στον χάρτη απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C σε 24 σταθμούς (περίπου το 4% του συνόλου) και τους 37°C σε 159 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).

AtmoHub: Επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριάνης σκόνης – Δυτική και νότια Ελλάδα θα επηρεαστούν περισσότερο

Ξεκινά από το απόγευμα της Δευτέρας η μεταφορά Σαχαριανής σκόνης προς την Ελλάδα με το επεισόδιο να αναμένεται να ενταθεί την Τρίτη 21 Ιουλίου και την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το AtmoHub, ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών πλούσιων σε ερημική σκόνη από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Από το απόγευμα της Δευτέρας ξεκινά η μεταφορά Σαχαριανής σκόνης, αρχικά με ασθενείς συγκεντρώσεις, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ όπως τονίζεται από το AtmoHub, την Τρίτη 21 Ιουλίου, και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, το επεισόδιο αναμένεται να ενταθεί, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη δυτική και νότια Ελλάδα, επηρεάζοντας κυρίως:

• Πελοπόννησο

• Κρήτη

• Νησιά του Ιονίου

• Δυτική Ελλάδα (κατά τόπους)

Όπως επισημαίνει το AtmoHub, η μεταφορά της σκόνης αναμένεται να επηρεάσει και τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις PM10 κοντά στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προγνώσεις, οι συγκεντρώσεις ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 60-70 μg/m³, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, προκαλώντας παροδική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα.

«’Ατομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (όπως άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά) καλό είναι να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και να περιορίζουν την παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους, εφόσον παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων», υπογραμμίζει το AtmoHub.

Η μεταφορά της σκόνης αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά μετά την Τρίτη, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS, μέσω του διαδικτυακού portal του AtmoHub.

Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να παραμένουν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους.

ΕΜΥ: Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά.



Οι άνεμοι στα δυτικά, αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.





ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ





Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (22/07)

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά εώς τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (23/07)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (24/07)

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά, συναγερμός στην Πυροσβεστική (Photos)

Μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα

Ηράκλειο: Σοκάρει βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης από συνομήλικές της











