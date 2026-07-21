Πιερία: Ανήλικοι μαχαίρωσαν τρεις φορές 16χρονο στον Πλαταμώνα – «Θρασύδειλα τομάρια» λέει ο πατέρας του

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Ένας 16χρονος τραυματίστηκε από ένα αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι τα ξημερώματα της Κυριακής (19/7) στον Πλαταμώνα Πιερίας.

Οι αρχικές ππληροφορίες ανέφεραν ότι ο ανήλικος επιχείρησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους αγνώστους που τσακώνονταν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με μαχαίρι, ωστόσο ο πατέρας του υποστηρίζει ότι ο 16χρονος δεν ενεπλάκη καθόλου στο περιστατικό.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

«Δέχθηκε τρεις μαχαιριές, η μία ένα εκατοστό από κεντρική αρτηρία»

Το περιστατικό σχολίασε ο πατέρας του ανήλικου, γνωστός καλλιτέχνης της Λάρισας (τραγουδιστής και ηθοποιός) με ανάρτηση στον λογαριασμό στο Facebook.

Όπως υπογραμμίζει ο γιος του δέχθηκε τρεις μαχαιριές στον μηρό, η μία μόλις ένα εκατοστό από την κεντρική αρτηρία. Επίσης, σημειώνει ότι ο γιος του και η παρέα του «έτυχε να περνάνε από το λάθος σημείο την λάθος στιγμή», ενώ αναφέρει πως κανείς δεν ενεπλάκη στον καβγά των άλλων ατόμων.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι ο 16χρονος «δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πατέρα του 16χρονου:

«Ξημερώματα Κυριακής στον Πλαταμώνα. Ο γιος μου, δέχτηκε μια απρόκλητη και εκ των ουκ άνευ επίθεση από συνομήλικό του με μαχαίρι, ο οποίος κατάφερε τρεις μαχαιριές στον μηρό, χτυπώντας ύπουλα από πίσω, η μία μόλις ένα εκατοστό από την κεντρική αρτηρία. Καταλαβαίνετε όλοι τι θα συνέβαινε αν το χτύπημα ήταν λίγο παραδίπλα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο γιος μου και η παρέα του έτυχε να περνάνε από το λάθος σημείο την λάθος στιγμή. Συμμορίες ανηλίκων είχαν στήσει ένα σκηνικό θανάτου, οπλισμένοι με ξύλα, αλυσίδες, μαχαίρια.

Ο γιος μου και η παρέα του, έτυχε να περνάνε σύμφωνα με επιβεβαιωμένες μαρτυρίες από το συγκεκριμένο σημείο στον Πλαταμώνα, (στο ύψος του καφέ Franklin στον κεντρικό δρόμο), επιστρέφοντας από διασκέδαση και κατευθυνόμενοι στο σπίτι. Δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό. Ούτε αυτός, ούτε η παρέα του.

Η βία, ομως, είναι τυφλή. Πανω στην αναμπουμπούλα, τα θρασύδειλα τομάρια θέλοντας να αφήσουν οπωσδήποτε θύμα πίσω τους, χτύπησαν τυφλά. Όποιον βρήκαν μπροστά τους στην προσπάθεια τους να διαφύγουν. Ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Η Αστυνομία μας έχει διαβεβαιώσει ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ταυτοποίηση του δράστη.

Κάνω δημόσια έκκληση. Αν κάποιος ήταν μάρτυρας στο περιστατικό, αν γνωρίζει ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, είτε να το καταθέσει στην Αστυνομία, ειτε να με ενημερώσει με προσωπικό μήνυμα. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται να περάσει ατιμώρητο. Το παιδί είναι καλά, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο ΕΥΤΥΧΩΣ και είμαστε ευγνώμονες για αυτό. Αύριο όμως μπορεί να είναι το δικό σου παιδί. Και η κατάληξη να μην είναι η ίδια.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΧΤΕΣ με την βία, ειδικά μεταξύ ανηλίκων. Είναι ευθύνη όλων μας. Προσωπικά, δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Κάθε μαρτυρία, κάθε βοήθεια, είναι ευπρόσδεκτη.

Σας ευχαριστώ».

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