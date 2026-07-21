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21.07.2026 14:34

Σάρον Στόουν: Η άγνωστη σχέση της από το παρελθόν – «Ήμουν 19, ήταν 38 και ήθελε να παντρευτούμε»

21.07.2026 14:34
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Μια προσωπική ιστορία από το παρελθόν θέλησε να μοιραστεί η Σάρον Στόουν, αποκαλύπτοντας ότι σε ηλικία 19 ετών είχε κάνει σχέση με έναν 38χρονο ο οποίος ήθελε, μάλιστα, να προχωρήσουν και σε γάμο.

Σε συνέντευξή της στο Nineteen92, η ηθοποιός τόνισε ότι η ίδια δεν σκέφτηκε ποτέ αυτό το ενδεχόμενο, καθώς εκείνη ήθελε να ακολουθήσει το όνειρό της στην υποκριτική.

Κάνοντας μια αναδρομή στα νεανικά της χρόνια τόνισε ότι ο άνδρας αυτός υπήρξε σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της, ωστόσο, δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του.

Όπως είπε, ήταν σχεδιαστής μεταξωτών υφασμάτων, ενώ μέσα από εκείνον γνώρισε ανθρώπους από τον χώρο της μόδας, ταξιδεύοντας μαζί σε πολλές χώρες.

«Όταν ήμουν 19, είχα έναν 38χρονο σύντροφο που ήταν σχεδιαστής μεταξιού και γνώριζα όλους τους σχεδιαστές εξαιτίας του. Θα με είχε παντρευτεί, αλλά εγώ δεν ήθελα να ζήσω στην Ευρώπη. Ήξερα ότι θα γινόμουν ηθοποιός. Ήξερα ποιο ήταν το πεπρωμένο μου. Πραγματικά το ήξερα από όταν ήμουν μικρή ότι αυτό θα συνέβαινε σε μένα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η ίδια πρόσθεσε, ότι η σχέση τους είχε διάρκεια, επισημαίνοντας ότι παρότι πέρασε από διαφορετικές φάσεις, κράτησε περίπου τρεις δεκαετίες.

«Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο μαζί. Ήμασταν μαζί κατά διαστήματα για 30 χρόνια. Είμαστε ακόμα οι καλύτεροι φίλοι» τόνισε.

Η ηθοποιός σημείωσε, τέλος, πως η φιλοδοξία της δεν αφορούσε μόνο στην καριέρα της στην υποκριτική, αλλά και στην αίσθηση ότι είχε «πολλά πράγματα» που ήθελε να κάνει στη ζωή της.

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