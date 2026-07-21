Έφοδος στην ΤΕΧΑΝ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης: Έλεγχος αν το πραγματικό κόστος πήγε 300.000 από 66.000 ευρώ

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Έφοδο στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ σε Δάφνη, Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο πραγματοποίησε κλιμάκιο τον αδιάφθορων της αστυνομίας κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το 2020 η Περιφέρεια Αττικής και οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης αγόρασαν κατόπιν διαγωνισμού 200 οικίσκους ανακύκλωσης από την εταιρεία.

Η ΤΕΧΑΝ ελέγχεται για υπερκοστολόγηση, καθώς η τιμή κάθε οικίσκου άγγιξε τις 300.000 ευρώ τη στιγμή που η τιμή τους στην αγορά κυμαίνεται στις 66.000 ευρώ.

Η εταιρεία μπήκε στο «στόχαστρο» λόγω του πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, που βρήκε ότι διαγωνισμός ήταν φωτογραφικός.

Οι Ευρωπαίες εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους αδιάφθορους να κατασχέσουν τις συμβάσεις πώλησης των οικίσκων ανακύκλωσης και τις συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας.

Ερευνάται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η εταιρεία να άσκησε αθέμιτη επιρροή προκειμένου να πάρει τον διαγωνισμό.

Στις έρευνες στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου μετείχαν και 5 Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Το συνολικό κόστος των οικίσκων αγγίζει τα 83 εκατ. Ευρώ.

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