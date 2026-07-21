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21.07.2026 23:09

Το λάθος της ΝΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Κοβέσι

21.07.2026 23:09
LauraKovesi2204

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Δεν έκανε και τις καλύτερες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη η προσπάθεια της κυβέρνησης να ζητάει και τα… ρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα να επικαλείται τους χειρισμούς της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για να υποστηρίξει ότι περίπου δεν έχει την παραμικρή ευθύνη.

Οι κυλιόμενες έρευνες των τελευταίων 24ώρων δείχνουν ότι οι πολίτες έχουν θυμώσει με αυτή την παρελκυστική τακτική της κυβέρνησης. Η οποία επικαλείται λάθη της Λάουρα Κοβέσι για να βγει η ίδια… λάδι.

Το ότι η Κοβέσι έκανε υπερβολές και δεν έδεσε όλες τις υποθέσεις καλά, που λέμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Και από τη στιγμή που υπάρχει σκάνδαλο η επίκληση των όποιων λαθών της Κοβέσι ως άλλοθι, ενοχλεί.

Αυτά τα μηνύματα φτάνουν και έχουν αρχίσει να προβληματίζουν το Μαξίμου.

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