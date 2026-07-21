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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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21.07.2026 12:39

Διαφωνεί και με τη μία θητεία του ΠτΔ ο Γιώργος Βλάχος

21.07.2026 12:39
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Ο βετεράνος βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, ήταν χθες αυτός που έθεσε μετ’ επιτάσεως – στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κ.Ο. – το ζήτημα του ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού και έκανε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη πρόταση να αποσυρθεί από την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ωστόσο, ο Γ. Βλάχος δεν σταμάτησε εκεί: αντιθέτως, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM διαφώνησε και με την πρόταση της ΝΔ οι δύο πενταετείς θητείες του Προέδρου της Δημοκρατίας να γίνουν μία εξαετής. «Δεν υπάρχει λόγος τα 5 συν 5 χρόνια θητείας να γίνουν 6 και μια φορά. Δεν είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα που μπορούν να υπηρετήσουν τον θεσμό, θέλουμε ένα πρόσωπο αξιόπιστο με μια εικόνα, να πείθει τους πολίτες, συνεχώς οι άνθρωποι δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά», είπε ο βουλευτής. Μάλιστα, θέλοντας να αναδείξει τη σημασία των κομματικών συναινέσεων, ανέφερε πως οι θητείες των Κάρολου Παπούλια και Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου είχαν «πολύ καλά αποτελέσματα».

Υπενθυμίζεται ότι διαφωνία με την πρόταση αυτή έχουν εκφράσει και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Χαράλαμπος Αθανασίου. Λέτε να έχουμε κι άλλη απόσυρση;…

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