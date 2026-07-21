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21.07.2026 11:04

«Μπαλωθιές» Πολάκη κατά ΕΛΑΣ για τα μη κρατικά ΑΕΙ: «Πατε καλά;;;;»

21.07.2026 11:04
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Μετά τη Νέα Αριστερά, τώρα ήρθε η σειρά του Παύλου Πολάκη να εξαπολύσει μύδρους κατά της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη στάση του κόμματος έναντι της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΑΣ έστειλε το μήνυμα ότι το κόμμα, εφόσον κληθεί να κυβερνήσει, θα σεβαστεί την απόφαση του ΣτΕ και το τετελεσμένο της ίδρυσης αυτών των σχολών, θέση που προκάλεσε έντονη αντίδραση από τη Νέα Αριστερά.

Σήμερα, τη σκυτάλη πήρε ο Π. Πολάκης, ο οποίος σε πολύ υψηλούς τόνους σημείωσε:

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ» ως δικαιολογια για τη μη καταργηση του νομου για τα Ιδιωτικα Πανεπιστημια;;;;
Αληθεια ποιανου ιδεα ηταν αυτο το «επιχειρημα»;;
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!! Φοβικοτητα και θολουρα!
Με βαση αυτη τη λογικη δεν πρεπει να αλλαξει κανενας νομος γιατι δημιουργησε πραγματικοτητες και τετελεσμενα ο προηγουμενος!!
Αρα,πχ ,δεν πρεπει να αλλαξει ο νομος για το επιτελικο κρατος γιατι θα χασουν τη δουλεια τους οι 500-600 μετακλητοι που διορισε στο Μαξιμου ο Μητσοτακης!!
Η δεν μπορει να αλλαξει ο νομος για την ιδιωτικοποιηση της Επικουρικη Ασφαλιση γιατι θα χασουν λεφτα τα φαντς!!
Η δεν μπορουμε να ΞΑΝΑΔΙΩΞΟΥΜΕ τους εργολαβους απ τα νοσοκομεια γιατι θα χασουν λεφτα οι ιδιοκτητες των εταιρειων!!
ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ;;;
Η θεση ειναι ΜΙΑ:
-ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ!
-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ,Κλεισιμο των Ιδιωτικων ΑΕΙ που ανοιξαν !
-Καταργηση της ελαχιστης βασης εισαγωγης ,επαναφορα των διετων μεταλυκειακων προγραμματων,επανιδρυση των Πανεπιστημιακων τμηματων που έκλεισε η ΝΔ με ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ!!!
Αυτα ειναι η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ!!
Υγ.Μην μιλησει κανεις απο ΝΔ για «αριστεια» .
Ερχεται ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ απο Τομεα Διαφανειας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ονοματα και διευθυνσεις στελεχων της ΝΔ με χαριστικα «μετάτυχιακα»και διδακτορικα»

Κάτι μας λέει ότι όσο θα περνά ο καιρός, τόσο η σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ θα αποκτά όλο και πιο… άγρια χαρακτηριστικά

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