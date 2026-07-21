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21.07.2026 10:15

H Interview σοκάρει το ΠΑΣΟΚ: Μείον 2,2% σε ένα μήνα και ο Τσίπρας στο +1,3%

21.07.2026 10:15
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Τις δημοσκοπήσεις της Interview τις επικαλούνται μέχρι τώρα αρκετά συχνά και με περίσσια εμπιστοσύνη εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα προ διμήνου ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε αναφερθεί σε γκάλοπ της εταιρίας που έδινε περίπου δύο μονάδες διαφορά την ΕΛΑΣ από το ΠΑΣΟΚ για να επικρίνει τη Real Polls που έδινε διαφορά κάπου οκτώ μονάδες.

Από τότε κύλησε πολύ… νούμερο στο ρυάκι των μετρήσεων.

Και ήρθε η σημερινή δημοσκόπηση της Interview να δώσει το ΠΑΣΟΚ στο 10,1%, με πτώση δηλαδή μίας μονάδας (από 11,1% στις 7 Ιουλίου) και 2,2% από την μέτρηση της 23ης Ιουνίου!

Και την ίδια ώρα να ανεβάσει την ΕΛΑΣ από 14,5 στις 23 Ιουνίου στο 15,6% σήμερα. Ήτοι συν 1,1%.

Δηλαδή η διαφορά ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ ήταν στο 2,2% πριν ένα μήνα και τώρα είναι στο 5,5%!

Αυτά τα ποσοστά είναι στην πρόθεση ψήφου πρέπει να σημειώσουμε. Άρα στην εκτίμηση ψήφου και με βάση τις δυναμικές και τις τάσεις που αναπτύσσονται, η διαφορά ίσως είναι και μεγαλύτερη. Και μάλιστα η ΕΛΑΣ πιθανόν προσεγγίζει, αν δεν πιάνει το 18%, καθώς στην προηγούμενη μέτρηση που υπήρχε και εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η εταιρία έδινε το κόμμα Τσίπρα στο 17,4%, το οποίο όμως στο μεταξύ κέρδισε μισή μονάδα στην πρόθεση.

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