Η πληρωμένη απάντηση Κουτσούμπα στον Μητσοτάκη μέσω… TikTok για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Takeaways by to pontiki AI Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι η αντιπολίτευση δεν ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο γραμματέας του ΚΚΕ κάλεσε τον πρωθυπουργό να αναζητήσει σε ψηφιακά εργαλεία τη διαχρονική θέση του κόμματος για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Τόνισε πως οι αλγόριθμοι δεν είναι ουδέτεροι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα και ζήτησε ριζικές ανατροπές στη νέα εποχή.

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Απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη δίνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για την αναφορά του πρωθυπουργού στην ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ ότι «τη λέξη Τεχνητή Νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση…».

@twra_kke 📌 Ο Δ. Κουτσούμπας απαντάει στον Κ. Μητσοτάκη για την Τεχνητή Νοημοσύνη 🗨️ Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini, γιατί αν σας πούμε το DeepSeek θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην Πρεσβεία, και γράψτε: «Ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την Τεχνητή Νοημοσύνη;». ‼️ Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο Μητσοτάκης "δεν άκουσε" εδώ και κάποια χρόνια… ✊ Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία, απαιτεί ριζικές ανατροπές! ♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

Ο Δ. Κουτσούμπας απαντά μέσω TikTok

«Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini, γιατί αν σας πούμε το DeepSeek θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην Πρεσβεία, και γράψτε: “Ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την Τεχνητή Νοημοσύνη;”.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο Μητσοτάκης “δεν άκουσε” εδώ και κάποια χρόνια…

Το πρόβλημα, κ. Μητσοτάκη, δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει! Γιατί, κ. Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα! Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή: Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων; Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία, απαιτεί ριζικές ανατροπές!

ΥΓ. Πάντως, σε όλους εσάς τους υπόλοιπους, που δε μασάτε από τα ψέματα του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, σας προτείνουμε να προμηθευτείτε την έκδοση από την ημερίδα της ΚΝΕ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου του 2024… Αξίζει!».

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