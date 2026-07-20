Live η ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.
Παρακολουθήστε την ομιλία Μητσοτάκη σε ζωντανή μετάδοση:
Διαβάστε επίσης
Γιατί δεν είναι απίθανο να κινείται ο Τσίπρας στο 20% – Τα αποτελέσματα του 2023, η αποτυχία των επιγόνων του και του… ΠΑΣΟΚ
Τσίπρας στο πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ: «Το δίλημμα των εκλογών είναι με τη διαφθορά ή την εντιμότητα»
Opinion poll: Η μάχη της Θεσσαλονίκης, πώς αλλάζουν τα δεδομένα ΕΛΑΣ και Ελπίδα, πρόβλημα για ΠΑΣΟΚ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.