Το best-seller της Kia στην Ευρώπη – Πούλησε 16.072 αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το μοντέλο που εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εμπορικό πυλώνα της Kia στην ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι κάποιο από τα νεότερα ηλεκτρικά της.
Είναι ένα οικογενειακό SUV με βενζινοκίνητες, diesel mild hybrid και full hybrid εκδόσεις, το οποίο παραμένει σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού.
Ο λόγος για το Kia Sportage, που αναδείχθηκε στο best-seller της κορεατικής εταιρείας στην Ευρώπη, καταγράφοντας 16.072 πωλήσεις μόνο μέσα στον Μάιο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Τα τρία ιδανικά crossover για διακοπές με κάτω από 19.000 ευρώ
Καλοκαιρινές χαλαζοπτώσεις: Ασφάλεια, οδήγηση στην καταιγίδα και επισκευή οχήματος
Πρώτες εικόνες του smart #2 στον δρόμο λίγο πριν την παγκόσμια πρεμιέρα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.