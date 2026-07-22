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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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22.07.2026 10:54

Το best-seller της Kia στην Ευρώπη – Πούλησε 16.072 αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα

22.07.2026 10:54
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Το μοντέλο που εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εμπορικό πυλώνα της Kia στην ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι κάποιο από τα νεότερα ηλεκτρικά της.

Είναι ένα οικογενειακό SUV με βενζινοκίνητες, diesel mild hybrid και full hybrid εκδόσεις, το οποίο παραμένει σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού. 

Ο λόγος για το Kia Sportage, που αναδείχθηκε στο best-seller της κορεατικής εταιρείας στην Ευρώπη, καταγράφοντας 16.072 πωλήσεις μόνο μέσα στον Μάιο του 2026.

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