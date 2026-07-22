Ο Φλωρίδης… τα έβαλε με τον Σαμαρά: Κάτι που «φουσκώνεται» όταν είναι να δημιουργηθεί, όταν εμφανίζεται προσγειώνεται πολύ άτσαλα

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Άλλη μια μέρα, άλλο ένα στέλεχος της κυβέρνησης που – κατά το κοινώς λεγόμενο – «την πέφτει» στον Αντώνη Σαμαρά και στην πρόθεσή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Αυτή τη φορά, ήταν ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, είπε δηκτικά ότι «κόμμα ακούμε και κόμμα δεν βλέπουμε».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «ο λόγος που δεν το βλέπουμε μάλλον είναι ότι πρέπει να συναντά τρομακτικές δυσκολίες στην εξεύρεση στελεχών αλλά και ψηφοφόρων. Είναι παρατηρημένο ότι κάτι το οποίο φουσκώνεται όταν είναι να δημιουργηθεί, όταν εμφανίζεται προσγειώνεται στην πραγματικότητα και προσγειώνεται συνήθως πολύ άτσαλα».

Ωστόσο, το ενδιαφέρον βρίσκεται στην απάντηση που έδωσε ο Γ. Φλωρίδης, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι υπάρχουν συμφέροντα που προωθούν τον Α. Σαμαρά. «Δεν είμαι πάντα υπερ της συνωμοτικής ανάγνωσης της ιστορίας, προτιμώ να κρίνω πολιτικά τους ανθρώπους. Ο κόσμος καταλαβαίνει αν κρύβεται κάτι. Μέχρι αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση πάνω σε μια εικασία», είπε ο υπουργός.

Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται αποφασισμένος να κινηθεί με τους δικούς του ρυθμούς και να κάνει τις ανακοινώσεις του όποτε εκείνος κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

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