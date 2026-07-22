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22.07.2026 10:22

Δεν άρεσε καθόλου η ερώτηση των «γαλάζιων» βουλευτών για τις τουριστικές πλατφόρμες

22.07.2026 10:22
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Μπορεί ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, να λέει ότι επιθυμεί τις προτάσεις και τις… ενστάσεις των βουλευτών του κόμματος, ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι στην κυβέρνηση υπήρξε ενόχληση από την ερώτηση 15 «γαλάζιων» βουλευτών για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων, όπως το booking.com.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δυσφορία οφείλεται σε δύο παράγοντες: από τη μία επειδή η ερώτηση ήλθε ξαφνικά και λιγότερο από ένα 24ωρο από τη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ και από την άλλη επειδή ήλθε στην… τούρλα του Σαββάτου, δηλαδή, την ώρα που κορυφώνεται η τουριστική περίοδος, υποχρεώνοντας τους συναρμόδιους υπουργούς να δώσουν εξηγήσεις.

Σε τρίτο επίπεδο, πάντως, αυτό που σημειώνεται είναι ότι, παρά τις προσπάθειες Μαξίμου και Πειραιώς να παρουσιαστεί αρραγές μέτωπο στο εσωτερικό της ΝΔ, η ερώτηση επιβεβαιώνει πληροφορίες για ένα κλίμα κάθε άλλο παρά ήρεμο στη «γαλάζια» παράταξη. Και, όπως λένε οι πληροφορίες, έρχονται κι άλλες «ενοχλητικές» ερωτήσεις.

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