ΣΥΡΙΖΑ: Και επισήμως παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης

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Την επιστολή παραίτησής του από βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής ο Βασίλης Κόκκαλης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Β. Κόκκαλης είχε προαναγγείλει την παραίτησή του από την περασμένη εβδομάδα. Πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Καριπίδης, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα ορκιστεί βουλευτής και μετά θα αποφασίσει τι θα κάνει, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προσανατολίζεται στην ανεξαρτητοποίηση.



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