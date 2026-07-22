ΣΥΡΙΖΑ: Και επισήμως παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης

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Την επιστολή παραίτησής του από βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής ο Βασίλης Κόκκαλης.
Υπενθυμίζεται ότι ο Β. Κόκκαλης είχε προαναγγείλει την παραίτησή του από την περασμένη εβδομάδα. Πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Καριπίδης, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα ορκιστεί βουλευτής και μετά θα αποφασίσει τι θα κάνει, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προσανατολίζεται στην ανεξαρτητοποίηση.
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