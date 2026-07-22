Ποιος Νόλαν; Επικό video με τον Γιώργο Αυτιά και τον… πραγματικό του αδελφό, Νότη Μηταράκη 

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Όταν ζητάς συνέντευξη από τον Γιώργο Αυτιά και καταλήγεις να μιλάς και με τον Νότη Μηταράκη ή και αντίστροφα…

Κάπως έτσι περιγράφεται το επικό βίντεο που ανέβασαν στα social media ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς μαζί με τον βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη.

Όπως προκύπτει από το βίντεο, ο ευρωβουλευτής κλήθηκε να δώσει συνέντευξη στο ροδίτικο Κόσμος TV και λίγο πριν ολοκληρώσει είπε να δώσει… μικρόφωνο και στον Νότη Μηταράκη που έτυχε να… περνάει. Μπορεί βέβαια να έγινε και ανάποδα, όρκο δεν παίρνουμε.

Μάλιστα, ο Γιώργος Αυτιάς χαρακτήρισε τον βουλευτή πραγματικό του αδελφό, αν και εμείς δε διακρίνουμε και καμιά ιδιαίτερη ομοιότητα, πέραν του κοινού κόμματος και της κοινής καταγωγής από το νησί της Χίου.

Αλλά κάτι παραπάνω θα ξέρουν οι δυο τους, αφού… αγαπιούνται τόσο πολύ…

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