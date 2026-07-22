Το μήνυμα του Διονύση Χατζηδάκη για το πρόβλημα υγείας του – «Έχω στο πλευρό μου τους γιατρούς του Λαϊκού, όλα θα πάνε καλά»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Είμαι σίγουρος ότι, έχοντας στο πλευρό μου τους γιατρούς του ΕΣΥ του Λαϊκού Νοσοκομείου που παρακολουθούν τακτικά την πορεία της υγείας μου, όλα θα πάνε καλά», σημείωσε -σε ανάρτησή του στο Facebook- ο βουλευτής της ΝΔ, Διονύσης Χατζηδάκης, σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και ιδίως σε όσους δοκιμάζονται», τόνισε στη συνέχεια, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Ο Χατζηδάκης επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με μια φωτογραφία από την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκύβει προς τον επί σειρά ετών δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου και, πέρα από τον τυπικό χαιρετισμό, τον αγγίζει με το χέρι στον αυχένα, δείχνοντας έτσι την μεταξύ τους οικειότητα.

Διαβάστε επίσης:

Μόλις 13 μέρες κράτησε η υπόσχεση Φάμελλου, πρόλαβε και το περίφημο «οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες»

«Καρφιά» Παφίλη μέσω TikTok: «Σκέφτηκες ποτέ αν η ψήφος σου πήγε εκεί που την έριξες;»

Δεν πάει η Δούρου στη δεξίωση στο Προεδρικό – Γιατί απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η επιστολή στον Τασούλα