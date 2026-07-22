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22.07.2026 13:48

Δεν πάει η Δούρου στη δεξίωση στο Προεδρικό – Γιατί απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η επιστολή στον Τασούλα

22.07.2026 13:48
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Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν θα παραστεί στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, όπως ενημέρωσε η Ρένα Δούρου με επιστολή της στον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Όπως τονίζεται στην επιστολή της προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η εκδήλωση πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη Δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας.

«Η παρουσία τους, που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο τη Δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας», επισημαίνεται στην επιστολή της Ρένας Δούρου.

Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτούς τους αγώνες, επιλέγει να τούς τιμήσει με την παρουσία της σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα, εκεί όπου παραμένει ζωντανή η μνήμη της αντίστασης απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών, εκεί όπου η συλλογική μνήμη αντιστέκεται στη λήθη και στις βολικές εξισώσεις.

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