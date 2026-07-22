Ελληνικό: Σοβαρό εργατικό ατύχημα – Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά, καρφώθηκε σε σίδερα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο εργοτάξιο του Ελληνικού, για το οποίο έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες των εργαζομένων για τις εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς και την έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας.

Το περιστατικό συνέβη στο παραλιακό μέτωπο, όταν εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά από αναμονές μεταλλικού οπλισμού, με αποτέλεσμα τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Μετά από άμεση κινητοποίηση του Σωματείου Εργαζομένων στο Εργοτάξιο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα διακόπηκαν, ενώ κλήθηκε κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας για τη διερεύνηση των αιτίων.

Παράλληλα, το Σωματείο εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά της εργοδοσίας, συνδέοντας το ατύχημα με τα εξοντωτικά ωράρια και την πίεση των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ προβάλλει σειρά αιτημάτων για την ασφάλεια και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση του Σωματείου:

Σήμερα είχαμε ένα ακόμα πολύ σοβαρό εργατικό “ατύχημα” στο έργο του Ελληνικό. Αυτή την φορά στο παραλιακό μέτωπο στις Βίλες που κατασκευάζει η εταιρεία Berios. Συνάδελφος έπεσε από σκαλωσιά, και προσγειώθηκε πάνω σε αναμονές μεταλλικού οπλισμού, η οποίες καρφωθήκαν στην εσωτερική πλευρά του μηρού του και εισχωρήσουν αρκετούς πόντους προς την κοιλιακή χώρα. Ο συνάδελφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με την κατάσταση του να θεωρείται σοβαρή.

Καταρχήν ευχόμαστε περαστικά στον συνάδελφό μας και γρήγορη ανάρρωση.

Το εργοτάξιο έκλεισε μετά από την αποφασιστική παρέμβαση του σωματείου, ενώ μετά από παρέμβαση του σωματείου ειδοποιήθηκε κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να προβεί σε έλεγχο.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δουλειάς Δευτέρα με Κυριακή που έχει επιβάλει η εργοδοσία στο Ελληνικό για να βγουν τα χρονοδιαγράμματά της. Καταγγέλλουμε τη Lamda, όπως και όλους τους υπόλοιπους κατασκευαστικούς ομίλους και εταιρείες, οι οποίοι στο Ελληνικό, και όχι μόνο, έχουν κυριολεκτικά ξεσαλώσει. Έχουν κάνει κανονικότητα το 6ήμερο το 12ωρο και 13ωρο.

Απαιτούμε:

Να παραμείνει κλειστό το εργοτάξιο μέχρι να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο εργατικό ατύχημα και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

7ωρο- 5νθημερο – 35ωρο.

Τώρα να ληφθούν όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Ουσιαστικός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους σε όλες τις εταιρείες στο έργο για την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης σε ολόκληρο το έργο του Ελληνικού, που θα καλύπτει όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στο έργο, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους.

Διαβάστε επίσης

Σταύρος Γεωργίου: Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι ο θάνατος του ποινικολόγου – «Άφαντο» το κινητό του

Μαίρη Λίντα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της – Αυτή ήταν η τελευταία της επιθυμία (Video)

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό «λαμπάδιασε» εν κινήσει, σώος ο οδηγός (photos/videos)