Σταύρος Γεωργίου: Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι ο θάνατος του ποινικολόγου – «Άφαντο» το κινητό του

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Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα από θλων και αμβλύ όργανο δέχθηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης (22/7) σύμφωνα με τους ιατροδικαστές Καλόγρηα και Μεσογίτη που εξέτασαν τη σορό του 73χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο γραφείο του ποινικολόγου δεν υπήρχαν κάμερες, ενώ ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν και το κινητό του τηλέφωνο. που παρά τη σχολαστική έρευνα του Ανθρωποκτονιών στον τόπο του εγκλήματος δεν εντοπίστηκε.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης το εξαφάνισε καθώς στο εσωτερικό του ενδεχομένως να υπήρχαν στοιχεία που να πρόδιδαν την ταυτότητά του.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αναμένεται να ζητήσουν την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστωθεί εάν το τηλέφωνο εκπέμπει σήμα και εάν όχι σε ποιο σημείο εξέπεμψε για τελευταία φορά.

Στο μικροσκόπιο οι κάμερες

Κάμερα ασφαλείας μπορεί να μην υπήρχε στο γραφείο του Γεωργίου, υπάρχει στην είσοδο της πολυκατοικίας το υλικό της οποίας μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών, όπως και το υλικό από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι θα εντοπίσουν υλικό με το πρόσωπο του δράστη, καθώς εκτιμάται ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο και πιθανότατα ο δράστης κατά την άφιξή του στην πολυκατοικία δεν θα είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

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