Τραγωδία στο Μέτσοβο: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

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Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Μετσόβου, καθώς ένας 50χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Ειδικότερα, ο άτυχος άνδρας φέρεται κατά την διάρκεια της νύχτας να έχασε τις αισθήσεις του και να λιποθύμησε. Μετά τον εντοπισμό του, ειδοποιήθηκε βοήθεια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο 50χρονος δεν αντιμετώπιζε διαγνωσμένα προβλήματα υγείας.

Από την έρευνα της αστυνομίας δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον πρόωρο χαμό του αναμένεται να ρίξει φως η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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