Καύσωνας: Από τι κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι – Τα συμπτώματα και οι πρώτες βοήθειες

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Οι μάγειρες, τα γκαρσόνια, οι οικοδόμοι και πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, που εργάζονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους που εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, εκτός από τη θερμοπληξία ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης και άλλων ασθενειών που σχετίζονται με τον καύσωνα. Η θερμική εξάντληση, τη ραβδομυόλυση, τη θερμική συγκοπή, τις θερμικές κράμπες και το θερμικό εξάνθημα είναι οι πιο σοβαρές.

Επειδή η ενημέρωση είναι το πρώτο μέτρο προστασίας αυτές τις δύσκολές ημέρες που διανύουμε με το θερμόμετρο να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου, καλό είναι να γνωρίζουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια και τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που κάποιος κινδυνέψει από τη ζεστή.

Ακολουθεί ένας χρήσιμος οδηγός επιβίωσης από το CDC και το Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία.

Θερμοπληξία

Η θερμοπληξία είναι η πιο σοβαρή ασθένεια που σχετίζεται με τη θερμότητα. Εμφανίζεται όταν το σώμα δεν μπορεί πλέον να ελέγξει τη θερμοκρασία του: η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται απότομα, ο μηχανισμός εφίδρωσης αποτυγχάνει και το σώμα δεν είναι σε θέση να κρυώσει. Όταν συμβαίνει θερμοπληξία, η θερμοκρασία του σώματος μπορεί να αυξηθεί στους 34°C ή και περισσότερο μέσα σε 10 έως 15 λεπτά. Η θερμοπληξία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αναπηρία ή θάνατο εάν το άτομο δεν λάβει επείγουσα θεραπεία.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας περιλαμβάνουν:

Σύγχυση, αλλοιωμένη νοητική κατάσταση, ασαφής ομιλία

Απώλεια συνείδησης (κώμα)

Ζεστό, ξηρό δέρμα ή έντονη εφίδρωση

Επιληπτικές κρίσεις

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος

Θανατηφόρο εάν η θεραπεία καθυστερήσει

Πρώτες βοήθειες

Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα για να αντιμετωπίσετε έναν εργαζόμενο με θερμοπληξία:

Καλέστε το 166 για επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Μείνετε με τον εργαζόμενο μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας.

Μετακινήστε τον εργαζόμενο σε σκιερό, δροσερό μέρος και αφαιρέστε τα εξωτερικά ρούχα.

Ψύξτε γρήγορα τον εργαζόμενο, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:

Με κρύο νερό ή παγόλουτρο, αν είναι δυνατόν

Βρέξτε το δέρμα

Τοποθετήστε κρύα βρεγμένα πανιά στο δέρμα

Μουλιάστε τα ρούχα με δροσερό νερό

Κυκλοφορήστε τον αέρα γύρω από τον εργαζόμενο για να επιταχύνετε την ψύξη.

Τοποθετήστε κρύα βρεγμένα πανιά ή πάγο στο κεφάλι, τον λαιμό, τις μασχάλες και τη βουβωνική χώρα ή μουλιάστε τα ρούχα με δροσερό νερό.

Θερμική εξάντληση

Η θερμική εξάντληση είναι η αντίδραση του οργανισμού στην υπερβολική απώλεια νερού και αλατιού, συνήθως μέσω υπερβολικής εφίδρωσης.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης περιλαμβάνουν:

Πονοκέφαλο

Ναυτία

Ζάλη

Αδυναμία

Ευερέθιστο

Δίψα

Έντονη εφίδρωση

Αυξημένη θερμοκρασία σώματος

Μειωμένη παραγωγή ούρων

Πρώτες βοήθειες

Αντιμετωπίστε έναν εργαζόμενο που έχει θερμική εξάντληση κάνοντας τα εξής:

Μεταφέρετε τον εργαζόμενο σε κλινική ή σε τμήμα επειγόντων περιστατικών για ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία.

Καλέστε το 166 εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ιατρική περίθαλψη.

Βάλτε κάποιον να μείνει με τον εργαζόμενο μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

Απομακρύνετε τον εργαζόμενο από την καυτή περιοχή και δώστε του υγρά να πιει.

Αφαιρέστε τα περιττά ρούχα, συμπεριλαμβανομένων των παπουτσιών και των καλτσών.

Ψύξτε τον εργαζόμενο με κρύες κομπρέσες ή ζητήστε από τον εργαζόμενο να πλύνει το κεφάλι, το πρόσωπο και τον λαιμό του με κρύο νερό.

Ενθαρρύνετε την συχνή κατανάλωση δροσερού νερού.

Ραβδομυόλυση

Η ραβδομυόλυση είναι μια ιατρική πάθηση που σχετίζεται με θερμικό στρες και παρατεταμένη σωματική άσκηση. Η ραβδομυόλυση προκαλεί την ταχεία διάσπαση, ρήξη και θάνατο των μυών. Όταν ο μυϊκός ιστός πεθαίνει, ηλεκτρολύτες και μεγάλες πρωτεΐνες απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ακανόνιστους καρδιακούς ρυθμούς, επιληπτικές κρίσεις και βλάβη στα νεφρά.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του ραβδώματος περιλαμβάνουν:

Μυϊκές κράμπες/πόνος

Ασυνήθιστα σκούρα ούρα (χρώματος τσαγιού ή κόλας)

Αδυναμία

Δυσανεξία στην άσκηση

Ασυμπτωματικός

Πρώτες βοήθειες

Οι εργαζόμενοι με συμπτώματα ραβδωμάτωσης θα πρέπει:

Διακοπή δραστηριότητας

Πίνετε περισσότερα υγρά (κατά προτίμηση νερό)

Ζητήστε άμεση φροντίδα στην πλησιέστερη ιατρική μονάδα.

Ζητήστε να ελεγχθείτε για ραβδομυόλυση (δηλαδή, δείγμα αίματος που αναλύεται για κρεατινική κινάση).

Θερμική συγκοπή

Η θερμική συγκοπή είναι ένα επεισόδιο λιποθυμίας ή ζάλης που συνήθως εμφανίζεται όταν κάποιος στέκεται όρθιος για πολύ ώρα ή όταν σηκώνεται ξαφνικά μετά από κάθισμα ή ξαπλωμένο άτομο. Παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη θερμική συγκοπή περιλαμβάνουν την αφυδάτωση και την έλλειψη εγκλιματισμού.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας περιλαμβάνουν:

Λιποθυμία (μικρής διάρκειας)

Ζάλη

Ζάλη από υπερβολική ορθοστασία ή απότομη έγερση από καθιστή ή ξαπλωμένη θέση

Πρώτες βοήθειες

Οι εργαζόμενοι με θερμοπληξία θα πρέπει:

Καθίστε ή ξαπλώστε σε ένα δροσερό μέρος.

Πίνετε αργά νερό, διαυγή χυμό ή ένα αθλητικό ποτό

Θερμικές κράμπες

Οι θερμικές κράμπες συνήθως επηρεάζουν τους εργαζόμενους που ιδρώνουν πολύ κατά τη διάρκεια έντονης δραστηριότητας. Αυτή η εφίδρωση μειώνει τα επίπεδα αλατιού και υγρασίας του σώματος. Τα χαμηλά επίπεδα αλατιού στους μύες προκαλούν επώδυνες κράμπες. Οι θερμικές κράμπες μπορεί επίσης να είναι σύμπτωμα θερμικής εξάντλησης.

Συμπτώματα

Μυϊκές κράμπες

Πόνος ή σπασμοί στην κοιλιά, τα χέρια ή τα πόδια

Πρώτες βοήθειες

Οι εργαζόμενοι με θερμικές κράμπες θα πρέπει να κάνουν τα εξής:

Πίνετε νερό και τρώτε ένα σνακ ή ένα ποτό που αντικαθιστά τους υδατάνθρακες και τους ηλεκτρολύτες (όπως αθλητικά ποτά) κάθε 15 με 20 λεπτά.

Αποφύγετε τα δισκία αλατιού.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο εργαζόμενος:

Έχει καρδιακά προβλήματα.

Βρίσκεται σε δίαιτα χαμηλή σε νάτριο.

Έχει κράμπες που δεν υποχωρούν μέσα σε 1 ώρα

Εξάνθημα από τη θερμότητα

Το εξάνθημα από θερμότητα είναι ένας ερεθισμός του δέρματος που προκαλείται από υπερβολική εφίδρωση κατά τη διάρκεια ζεστού, υγρού καιρού.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του θερμικού εξανθήματος περιλαμβάνουν:

Κόκκινες συστάδες από σπυράκια ή μικρές φουσκάλες

Συνήθως εμφανίζεται στον λαιμό, στο άνω μέρος του στήθους, στη βουβωνική χώρα, κάτω από το στήθος και στις πτυχές των αγκώνων

Πρώτες βοήθειες

Οι εργαζόμενοι που έχουν θερμικό εξάνθημα θα πρέπει:

Εργαστείτε σε ένα πιο δροσερό, λιγότερο υγρό περιβάλλον, αν είναι δυνατόν.

Διατηρήστε την περιοχή του εξανθήματος στεγνή.

Εφαρμόστε πούδρα για μεγαλύτερη άνεση.

Μην χρησιμοποιείτε αλοιφές και κρέμες

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