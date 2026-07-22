Καύσωνας: Από τι κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι – Τα συμπτώματα και οι πρώτες βοήθειες

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Οι μάγειρες, τα γκαρσόνια, οι οικοδόμοι και πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, που εργάζονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους που εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, εκτός από τη θερμοπληξία ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης και άλλων ασθενειών που σχετίζονται με τον καύσωνα. Η θερμική εξάντληση, τη ραβδομυόλυση, τη θερμική συγκοπή, τις θερμικές κράμπες και το θερμικό εξάνθημα είναι οι πιο σοβαρές.
Επειδή η ενημέρωση είναι το πρώτο μέτρο προστασίας αυτές τις δύσκολές ημέρες που διανύουμε με το θερμόμετρο να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου, καλό είναι να γνωρίζουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια και τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που κάποιος κινδυνέψει από τη ζεστή.
Ακολουθεί ένας χρήσιμος οδηγός επιβίωσης από το CDC και το Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία.
Η θερμοπληξία είναι η πιο σοβαρή ασθένεια που σχετίζεται με τη θερμότητα. Εμφανίζεται όταν το σώμα δεν μπορεί πλέον να ελέγξει τη θερμοκρασία του: η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται απότομα, ο μηχανισμός εφίδρωσης αποτυγχάνει και το σώμα δεν είναι σε θέση να κρυώσει. Όταν συμβαίνει θερμοπληξία, η θερμοκρασία του σώματος μπορεί να αυξηθεί στους 34°C ή και περισσότερο μέσα σε 10 έως 15 λεπτά. Η θερμοπληξία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αναπηρία ή θάνατο εάν το άτομο δεν λάβει επείγουσα θεραπεία.
Συμπτώματα
Πρώτες βοήθειες
Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα για να αντιμετωπίσετε έναν εργαζόμενο με θερμοπληξία:
Η θερμική εξάντληση είναι η αντίδραση του οργανισμού στην υπερβολική απώλεια νερού και αλατιού, συνήθως μέσω υπερβολικής εφίδρωσης.
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης περιλαμβάνουν:
Πρώτες βοήθειες
Αντιμετωπίστε έναν εργαζόμενο που έχει θερμική εξάντληση κάνοντας τα εξής:
Η ραβδομυόλυση είναι μια ιατρική πάθηση που σχετίζεται με θερμικό στρες και παρατεταμένη σωματική άσκηση. Η ραβδομυόλυση προκαλεί την ταχεία διάσπαση, ρήξη και θάνατο των μυών. Όταν ο μυϊκός ιστός πεθαίνει, ηλεκτρολύτες και μεγάλες πρωτεΐνες απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ακανόνιστους καρδιακούς ρυθμούς, επιληπτικές κρίσεις και βλάβη στα νεφρά.
Συμπτώματα
Πρώτες βοήθειες
Οι εργαζόμενοι με συμπτώματα ραβδωμάτωσης θα πρέπει:
Η θερμική συγκοπή είναι ένα επεισόδιο λιποθυμίας ή ζάλης που συνήθως εμφανίζεται όταν κάποιος στέκεται όρθιος για πολύ ώρα ή όταν σηκώνεται ξαφνικά μετά από κάθισμα ή ξαπλωμένο άτομο. Παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη θερμική συγκοπή περιλαμβάνουν την αφυδάτωση και την έλλειψη εγκλιματισμού.
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας περιλαμβάνουν:
Πρώτες βοήθειες
Οι εργαζόμενοι με θερμοπληξία θα πρέπει:
Οι θερμικές κράμπες συνήθως επηρεάζουν τους εργαζόμενους που ιδρώνουν πολύ κατά τη διάρκεια έντονης δραστηριότητας. Αυτή η εφίδρωση μειώνει τα επίπεδα αλατιού και υγρασίας του σώματος. Τα χαμηλά επίπεδα αλατιού στους μύες προκαλούν επώδυνες κράμπες. Οι θερμικές κράμπες μπορεί επίσης να είναι σύμπτωμα θερμικής εξάντλησης.
Συμπτώματα
Πρώτες βοήθειες
Οι εργαζόμενοι με θερμικές κράμπες θα πρέπει να κάνουν τα εξής:
Το εξάνθημα από θερμότητα είναι ένας ερεθισμός του δέρματος που προκαλείται από υπερβολική εφίδρωση κατά τη διάρκεια ζεστού, υγρού καιρού.
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα του θερμικού εξανθήματος περιλαμβάνουν:
Πρώτες βοήθειες
Οι εργαζόμενοι που έχουν θερμικό εξάνθημα θα πρέπει:
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