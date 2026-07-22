Καιρός: 44άρια και αφρικανική σκόνη πριν τη λυτρωτική πτώση της θερμοκρασίας από Πέμπτη

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Χθες η ζέστη ήταν στα «κόκκινα» για πολλές περιοχές της χώρας, όμως σήμερα Τετάρτη (22/7) έρχεται η απόλυτη κορύφωση για να κλείσει επιτέλους αυτός ο κύκλος του σύντομου καύσωνα. Δυστυχώς, η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς είναι η πρώτη φορά στη φετινή αντιπυρική περίοδο που περιοχές της Ελλάδας «κοκκινίζουν» στον Χάρτη Επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας.

Στο «κόκκινο» η Πολιτική Προστασία: Κατάσταση συναγερμού

Σήμερα, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης φωτιά φτάνει στο ανώτατο επίπεδο. Σε κατάσταση συναγερμού (Κατηγορία 5) βρίσκονται από τη Στερεά Ελλάδα η Αττική, η Βοιωτία και η Φθιώτιδα, ενώ από την Πελοπόννησο η Κορινθία και η Αργολίδα. Παράλληλα, εξαιρετικά μεγάλη παραμένει η επικινδυνότητα και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας, τις οποίες δεν υποτιμούμε καθόλου.

Οι λόγοι για αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη εικόνα είναι δύο.: Πρώτον, οι ενισχυμένοι άνεμοι προς το τέλος της ημέρας, οι οποίοι θα πνέουν δυτικοί στον Κορινθιακό, τον Σαρωνικό και το Αιγαίο φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ, με τις ριπές να αγγίζουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Δεύτερον, η κορύφωση του καύσωνα, που δημιουργεί συνθήκες απόλυτης ξηρασίας.

Η κορύφωση του καύσωνα: 44άρια και ασφυκτική ατμόσφαιρα

Η ζέστη αύριο θα χτυπήσει ταβάνι, ενώ η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και η αυξημένη υγρασία θα επιβαρύνουν κυρίως την κεντρική και νότια χώρα, κάνοντας την ατμόσφαιρα τελείως αποπνικτική.

Το θερμόμετρο θα δείξει 44 βαθμούς Κελσίου στην Αργολίδα, 43 βαθμούς Κελσίου τοπικά στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, καθώς και 40 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Γενικότερα, το μεσημέρι ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ευπαθείς περιοχές της Θεσσαλίας, της Αττικοβοιωτίας, της Φθιώτιδας, της Αργολίδας, της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Κρήτης θα καταγραφούν 40 με 42 βαθμοί, με τάση τοπικά να ξεπεραστούν.

Στον αντίποδα, η θερμοκρασία ξεκινά ήδη την πτώση της στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θράκη, ενώ αισθητά πιο δροσερές θα διατηρηθούν οι συνθήκες στα παραθαλάσσια τμήματα και στα περισσότερα νησιά μας.

Το καιρικό σκηνικό για αύριο Τετάρτη

Ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, όμως τις θερμές ώρες της ημέρας θα συννεφιάσει στα ηπειρωτικά. Αναμένονται κάποιες βροχές κυρίως στα βόρεια, καθώς και πρόσκαιρες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Νοτιότερα και στα υπόλοιπα νησιά θα επικρατεί ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ στην περιοχή της Κέρκυρας. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν κυρίως βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν επίσης τα 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η μέρα θα κυλήσει κυρίως με ήλιο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ στις γύρω θάλασσες, για να στραφούν προς το βράδυ σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 25 έως τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια του νομού θα είναι αισθητά πιο δροσερά.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος, αλλά αργότερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί μέτριας έντασης, όμως αργότερα θα ενισχυθεί ο Βαρδάρης στον Θερμαϊκό φτάνοντας τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει υποχώρηση και θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη… η μεγάλη λύτρωση

Σίγουρα αυτό το θερμό τριήμερο μας εξάντλησε, όμως χρειάζεται ψυχραιμία και μεγάλη προσοχή για τις επόμενες ώρες. Μία μέρα υπομονή έμεινε ακόμα! Αύριο ο κύκλος αυτού του καύσωνα κλείνει οριστικά.

Την Πέμπτη, ο υδράργυρος παίρνει την κατηφόρα για τα καλά, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες εισβάλλουν στη χώρα, χαρίζοντάς μας πολύτιμες ανάσες δροσιάς και καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα. Ας ελπίσουμε να μην αντιμετωπίσουμε καμία πυρκαγιά.

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