Καιρός: Το πιο καυτό τριήμερο της έως τώρα καλοκαιρινής περιόδου, πριν τη μεγάλη βροχερή ανατροπή!

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Η χώρα μας έως τώρα αντιστεκόταν με επιτυχία στους ακραίους καύσωνες της Ευρώπης, όμως πλέον ο δρόμος άνοιξε για να έρθει και σε εμάς ο καυτός αφρικανικός αέρας που όλο αυτό το διάστημα «ψήνει» την Ιταλία.

Ήδη έχει ξεκινήσει να μας επηρεάζει αυτή η ισχυρή θερμή εισβολή, φέρνοντας μπροστά μας το πιο θερμό τριήμερο της έως τώρα καλοκαιρινής περιόδου. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα αυτού του πρώτου μίνι καύσωνα και οπλιζόμαστε με υπομονή — εκτός αν έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τη δροσιά της θάλασσας. Καλοκαίρι είναι άλλωστε, και η ζέστη είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα και απόλυτα φυσιολογική για τα κλιματικά δεδομένα του Ιουλίου.

Πρόκειται για ένα κύμα «επιλεκτικού» καύσωνα, καθώς θα επηρεάσει περισσότερο συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας. Γενικά, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ενώ αισθητά πιο δροσερά θα είναι, όπως πάντα, στα παράκτια τμήματα και στα νησιά μας.

Η ακτινογραφία της θερμής εισβολής: Μέρα με τη μέρα η κορύφωση

Σήμερα Δευτέρα, ο υδράργυρος παίρνει την επάνω βόλτα. Σε επιλεκτικές κλειστές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Αιτωλοακαρνανίας το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική θα κυμανθεί στους 37 με 38 βαθμούς.

Την Τρίτη αναμένεται η απόλυτη κορύφωση του θερμού κύματος. Ο υδράργυρος θα χτυπήσει «κόκκινο» φτάνοντας τοπικά τους 40 με 43 βαθμούς Κελσίου στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλίας, την Αιτωλοακαρνανία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Κορινθία, την Αργολίδα και τη Μεσσηνία. Στην Αττική το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 39 βαθμούς.

Την Τετάρτη τα 40άρια θα μετατοπιστούν προς την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, σηματοδοτώντας τις τελευταίες ώρες αυτής της έντονης ζέστης πριν την αλλαγή του καιρού.

Το καιρικό μενού για σήμερα Δευτέρα

Για σήμερα Δευτέρα, περιμένουμε ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με κάποιες νεφώσεις να αναπτύσσονται στα ηπειρωτικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και πιθανώς στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Τα μελτέμια επιμένουν να δίνουν ανάσες στα πελάγη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο και στην περιοχή της Καρπάθου θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ.

Η ζέστη εντείνεται λίγο ακόμα, με το μεσημεριανό θερμόμετρο να δείχνει 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου στην πλειονότητα των ηπειρωτικών περιοχών. Στα δυτικά, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα καταγραφούν τα πρώτα σαραντάρια, με τάση τοπικά να τα ξεπεράσουμε. Πιο δροσερές και ανθρώπινες θα διατηρηθούν οι συνθήκες στα παράλια, στις Κυκλάδες, στις Σποράδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στην Αττική η μέρα θα κυλήσει κυρίως με ήλιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες μέτριας έντασης στα ανατολικά και τα νότια του νομού, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι πιο εξασθενημένοι και μεταβλητοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 23 έως τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, με τα παραθαλάσσια τμήματα να παραμένουν αισθητά πιο δροσερά.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με επικρατούσα ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια τις πρωινές ώρες, ενώ αργότερα θα στραφούν σε νοτιάδες μέτριας έντασης. Το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Η μεγάλη ανατροπή: Έρχεται «δώρο» δροσιάς με βροχές

Μπροστά μας έχουμε δύο ημέρες ακόμα που θα ζεσταθούμε πολύ, καθώς η Τρίτη θα φέρει την κορύφωση αυτού του επιλεκτικού καύσωνα. Ωστόσο, τα νέα για τη συνέχεια είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά.

Μεσοβδόμαδα και συγκεκριμένα από την Πέμπτη, μια ψυχρή αέρια μάζα έρχεται να εκθρονίσει τη ζέστη. Σαν ένα πραγματικό δώρο από τη φύση, οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα φέρουν αισθητή δροσιά και βροχές που θα ποτίσουν τα διψασμένα μας εδάφη.

Μέχρι τότε, προστατευτείτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο τις επικίνδυνες ώρες και απολαύστε όσο μπορείτε τις καλοκαιρινές βουτιές!

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