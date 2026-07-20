Νότιος Λίβανος: Σε εφαρμογή το πιλοτικό σχέδιο «Ασφαλής Ζώνη» για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Τι προβλέπει

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Σε εφαρμογή τέθηκε τη Δευτέρα, 20/7, στον νότιο Λίβανο το πιλοτικό πρόγραμμα «Ασφαλής Ζώνη», με τη συμμετοχή του Ισραήλ, των αμερικανικών δυνάμεων (CENTCOM) και των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «Σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, το πιλοτικό πρόγραμμα “Ασφαλής Ζώνη” ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα, στον νότιο Λίβανο, σε συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις (CENTCOM) και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου».

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «ομάδες του ισραηλινού στρατού, των αμερικανικών δυνάμεων και του στρατού του Λιβάνου πραγματοποιούν συντονισμό και σχεδιασμό για τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας».

Τι προβλέπει το σχέδιο «Ασφαλής Ζώνη»

Σύμφωνα με το σχέδιο, ο ισραηλινός στρατός (IDF) θα αναπροσαρμόσει τη διάταξη των δυνάμεών του σε μία από τις περιοχές όπου εφαρμόζεται πιλοτικά το πρόγραμμα, προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου να αναλάβουν την αποστολή τους. Παράλληλα, το Ισραήλ αναφέρει ότι θα διασφαλίζει την προστασία των στρατιωτών του, διατηρώντας το δικαίωμα αυτοάμυνας και εξουδετέρωσης απειλών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δοκιμή της δυνατότητας των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου να ασκήσουν την κυριαρχία τους στα τρία πιλοτικά χωριά, ως η μοναδική επίσημη αρχή που δικαιούται να φέρει όπλα στην περιοχή. Ωστόσο, το τελικό πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Σε περίπτωση που η Χεζμπολάχ παραβιάσει τη συμφωνία, ο ισραηλινός στρατός θα ενεργεί μέσω του μηχανισμού συντονισμού, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, το πιλοτικό πρόγραμμα θα τελεί υπό αυστηρό μηχανισμό επιτήρησης, επίσης υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως προβλέπεται, βασικός στόχος του προγράμματος και της συμφωνίας είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η απομάκρυνση του παράνομου οπλισμού της.

Το Ισραήλ δηλώνει ακόμη ότι θα διατηρήσει την παρουσία του στη Ζώνη Ασφαλείας για όσο διάστημα θεωρείται απαραίτητο, ώστε να προστατεύονται οι κοινότητες στο βόρειο τμήμα του. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός θα εξακολουθήσει να έχει ελευθερία επιχειρησιακής δράσης για την εξουδετέρωση κάθε απειλής που στρέφεται κατά των δυνάμεών του οι οποίες βρίσκονται ανεπτυγμένες στη Ζώνη Ασφαλείας.

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