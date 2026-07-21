Κατερίνα Παπουτσάκη: Το τρυφερό βίντεο με τον πατέρα της – «Λίγες μέρες έμειναν»

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη η οποία φροντίζει, άλλωστε, να την επισκέπτεται με κάθε ευκαιρία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός κάθεται δίπλα στον πατέρα της, με τους δυο τους να τραγουδούν μαζί, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στη Σητεία. Μπαμπάς και κόρη δείχνουν να το απολαμβάνουν ιδιαιτέρως τη στιγμή.

Στο εν λόγω στιγμιότυπο, οι δυο τους ερμηνεύουν το τραγούδι «Η μπαλάντα του Αντρίκου», γελώντας κι ανταλλάσσοντας βλέμματα κατά τη διάρκεια της κοινής τους εξόδου.

«Σητεία, μπαμπάκας, ρακές, αγάπη. Λίγες μέρες έμειναν», έγραψε στη λεζάντα η Κατερίνα Παπουτσάκη, εκφράζοντας τη νοσταλγία της, καθώς οι διακοπές της στην ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα της πλησιάζουν προς στο τέλος τους.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πρωταγωνιστεί αυτό το καλοκαίρι στην εμβληματική κωμωδία «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη. Η μεγάλη αυτή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) πραγματοποιεί μεγάλη περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ περιλαμβάνει και δύο κορυφαίους σταθμούς στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου.

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