Αλέκος Συσσοβίτης: «Έκλεισα την τηλεόραση, αγόρασα 300 βιβλία, βούτηξα στη γνώση, σπούδασα μόνος μου»

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Για την αγάπη του για τα ταξίδια μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης, επισημαίνοντας ότι αυτά ήταν που διαμόρφωσαν την κοσμοθεωρία του, καθώς τον βοήθησαν να βλέπει τον κόσμο πέρα από στερεότυπα και κοινωνικές συμβάσεις.

Οι περίοδοι στη ζωή τη δική του «πήγαν ανάποδα» υπογραμμίζει, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Gala, ενώ διηγείται πώς σε μια μέρα έκλεισε την τηλεόραση και αγόρασε 300 βιβλία, «βουτώντας» στη γνώση.

«Έχω πάει στην Αφρική δέκα φορές και το ερέθισμα ήταν μουσικό. Άκουγα μουσική από το Μάλι, πήγα στο Μάλι. Άκουγα μουσική από τη Σενεγάλη, πήγα στη Σενεγάλη. Όταν ακούς tribal, primitive, root music, πας εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. Και αυτό γίνεται κυτταρικό» είπε αρχικά, περιγράφοντας στη συνέχεια πώς ξεκίνησε το ταξίδι του στη γνώση…

«Κάποια στιγμή έκλεισα την τηλεόραση και την έδωσα στον κουμπάρο μου. Πήγα και αγόρασα 300 βιβλία, βούτηξα στη γνώση, σπούδασα μόνος μου. Θέατρο, Λογοτεχνία, Ιστορία. Από τα 20 μέχρι τα 30 έμαθα τον δρόμο. Από τα 30 μέχρι τα 40 ρίχτηκα με πάθος στην ανάγνωση, στην ανακάλυψη της γνώσης. Οι περίοδοι της ζωής σε μένα πήγαν ανάποδα»

Κάνοντας τον απολογισμό του, δηλώνει ικανοποιημένος από την πορεία του, καθώς κατάφερε να δει τη ζωή πέρα σπό τα δικά του στεγανά…

«Δεν θα έβαζα τη λέξη “υπερήφανος”. Προτιμώ τη λέξη “ικανοποιημένος”. Πλέον γνωρίζω ότι κατάφερα να δω ένα κομμάτι της ζωής πέρα από τα δικά μου στεγανά, ίσως πέρα από τον αρχικό μου προορισμό και πέρα από τα κοινωνικά πρότυπα μιας χώρας. Όταν βγαίνεις έξω, ανοίγει ο ορίζοντάς σου. Καταλαβαίνεις ότι ο εγκέφαλος έχει μεγάλο περιθώριο φαντασίας και αποδοχής. Είναι σφουγγάρι. Θέλει να ρουφήξει τα μη αναμενόμενα ερεθίσματα, το απολαμβάνει αυτό»

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