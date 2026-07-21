Πακέτο ΔΕΘ: Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες – Πόσο επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ενόψει της επικείμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, στην προκαταβολή φόρου και στους συντελεστές ασφαλιστικών εισφορών, επιδιώκοντας την αποκατάσταση των σχέσεων με τους συγκεκριμένους ψηφοφόρους.

Ωστόσο, η οριστικοποίηση των μέτρων εξαρτάται από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων ενδέχεται να αναγκάσουν την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα στήριξης για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες.

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Ήταν σχεδόν νομοτελειακό: κατά τη χθεσινή ομιλία του στην Κ.Ο. της ΝΔ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο… πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ, ξεκαθάρισε ότι «οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους».

Προφανώς, η αναφορά του πρωθυπουργού δεν προκάλεσε καμία έκπληξη: οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίοι είναι από τις τάξεις που… πνέουν μένεα κατά της κυβέρνησης, θεωρώντας ότι – μετά από κάποιες αρχικές ελαφρύνσεις – τους έβαλε στο στόχαστρο και τους… χτυπάει αλύπητα, μία με την τεκμαρτή φορολόγηση, μία με την προκαταβολή φόρου, μία με το ένα και μία με το άλλο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, από εκεί που είχαν ψηφίσει μαζικά ΝΔ το 2019 και το 2023, τώρα έχουν πάρει αποστάσεις ή έχουν στραφεί προς άλλα κόμματα. Δεδομένου, δε, ότι η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου θα είναι η τελευταία για τη θητεία της τρέχουσας κυβέρνησης, είναι προφανές ότι ο πρωθυπουργός επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τους εν λόγω ψηφοφόρους.

Τα σενάρια

Όμως, τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει το «πακέτο της ΔΕΘ» για τους αυτοαπασχολούμενους; Οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναφέρουν ότι τα σενάρια που εξετάζονται αφορούν από τη μία το ζήτημα του τεκμαρτού εισοδήματος και από την άλλη το θέμα της προκαταβολής φόρου – ένα θέμα που απασχολεί πολύ και επί μακρόν.

Όσον αφορά στο τεκμαρτό εισόδημα, οι πληροφορίες λένε ότι ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να μην εφαρμοστεί η επόμενη αυτόματη αύξηση του ελάχιστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος που προκαλείται από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, καθώς και η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 10%-20% για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων και η διεύρυνση των εκπτώσεων και των εξαιρέσεων.

Για την προκαταβολή φόρου, τα δύο σενάρια που εξετάζονται αφορούν στην καθιέρωση νέου κλιμακωτού συστήματος, ανάλογα με την κατηγορία επαγγέλματος και ενδεχομένως μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 22% στο 20%, καθώς και μείωση των συντελεστών των ασφαλιστικών εισφορών.

Το… βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πάντως, οι ίδιες πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος βρίσκεται ξανά σε φάση παρόξυνσης, συμπαρασύροντας εκ νέου την τιμή του πετρελαίου και προκαλώντας μεγάλη αστάθεια στις αγορές, αλλά και φέρνοντας εκ νέου πληθωριστικές πιέσεις, ακριβώς λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

Ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «έχουμε, δυστυχώς, μια νέα έξαρση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ. Αναπόφευκτα αυτή η ένταση -που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, ούτε αυτή τη στιγμή ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί, ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουμε ότι εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις ή με κάποιον μαγικό τρόπο να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις αυτής της έξαρσης- θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Και αυτές οι αυξήσεις, ναι, θα μεταφερθούν σε ανατιμήσεις σε καύσιμα, στις μεταφορές, αλυσιδωτά σε όλα τα προϊόντα».

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου παραδέχονται ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προφανώς επιβαρύνει την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας και υποχρεώνει την κυβέρνηση σε στάση αναμονής, καθώς δεν αποκλείεται να χρειαστούν επιπλέον μέτρα στήριξης, ειδικά των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών, αν υπάρξει – που θα υπάρξει – νέο κύμα ανατιμήσεων.

Ως εκ τούτου, λένε οι πηγές αυτές, τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο μέχρι να ξεδιαλύνει η κατάσταση στο… μέτωπο, αν και ξεκαθαρίζουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες σίγουρα θα δουν κάποια μέτρα στήριξης από το βήμα της ΔΕΘ.

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