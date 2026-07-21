Δημοσκόπηση Interview: Σταθερή η ΝΔ, «τσιμπάει» η ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, στο 12% η «δεξαμενή» Σαμαρά

Takeaways by to pontiki AI Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 26,8%, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ακολουθεί με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 10,1%.

Η δημοσκόπηση καταγράφει δυναμική 12% για ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,9%.

Οι πολίτες εκφράζουν χαμηλή εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, με εξαίρεση τον στρατό που συγκεντρώνει 62% θετικές κρίσεις.

Το 44% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αδικηθεί περισσότερο από την κυβερνητική πολιτική.

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Σταθερά ποσοστά για τη ΝΔ και μικρά αλλά εμφανή κέρδη για την ΕΛΑΣ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, με την μέτρηση να προσδιορίζει τη «δεξαμενή» ψηφοφόρων πιθανού κόμματος του Αντώνη Σαμαρά στο 12%.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι πρώτη με 26,8% με προβάδισμα 11 μονάδων από την ΕΛ.ΑΣ. που συγκεντρώνει 15,8% και βρίσκεται 5,7 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, με τη σειρά του πιέζεται περισσότερο από την τέταρτη θέση παρά από τη δεύτερη καθώς καταγράφεται στο 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί στο 8,9%, με τη μεταξύ τους απόσταση να περιορίζεται μόλις στη 1,2 μονάδα. Πιο χαμηλά, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,9% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού 5,3%, ενώ γύρω από το όριο του 3% εντοπίζονται το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Οι Δημοκράτες βρίσκονται στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%, Οι αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 9%, ενώ η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5%. Συνολικά, το 14% δεν τοποθετείται σε κάποιο από τα κόμματα που εμφανίζονται ονομαστικά στο γράφημα. Αναλυτικά τα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 26,8%

ΕΛ.Α.Σ.: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 5,9%

Ελπίδα: 5,3%

ΜέΡΑ25: 3,1%

Φωνή Λογικής: 3,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%

Δημοκράτες: 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,0%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Νίκη: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,0%

Αναποφάσιστοι: 9,0%

Η μέτρηση καταγράφει μια υπολογίσιμη πολιτική δεξαμενή για τον Αντώνη Σαμαρά: το 12% δηλώνει ότι θα ψήφιζε «πολύ» ή «αρκετά» πιθανόν ένα κόμμα υπό την ηγεσία του, ενώ μαζί με το 9% που απαντά «λίγο», το ποσοστό όσων δεν απορρίπτουν πλήρως το ενδεχόμενο φτάνει το 21%.

Σε μια κρίσιμη καμπή για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου εξελέγη νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκό. Η δημοσκόπηση, ωστόσο, καταγράφει ένα δύσκολο πολιτικό στοίχημα για τη νέα επικεφαλής: μόλις το 7% του συνόλου και το 11% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα, έναντι 23% και 30% αντίστοιχα για τον Παύλο Πολάκη. Κυρίαρχη παραμένει η απάντηση «κανένας», με 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος.

Βαθύ ρήγμα ανάμεσα στους πολίτες και τους θεσμούς αποτυπώνει η δημοσκόπηση, με τον στρατό να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση, συγκεντρώνοντας 62% θετικές κρίσεις. Στον αντίποδα, μόλις το 8% εμπιστεύεται τα κόμματα, ενώ η εμπιστοσύνη περιορίζεται στο 17% για τη Βουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση και στο 23% για τη Δικαιοσύνη. Ακόμη και θεσμοί με άμεση παρουσία στην καθημερινότητα παραμένουν κάτω από το 40%, με το σύστημα Υγείας στο 38%, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 37% και την Αστυνομία στο 35%, συνθέτοντας μια εικόνα γενικευμένης θεσμικής δυσπιστίας.

Το 44% θεωρεί ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η κοινωνική ομάδα που έχει αδικηθεί περισσότερο από την πολιτική της κυβέρνησης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα από έναν χώρο με παραδοσιακά στενούς δεσμούς με τη ΝΔ. Ακολουθούν οι μισθωτοί με 26% και οι συνταξιούχοι με 21%, ενώ μόλις το 5% απαντά ότι δεν έχει αδικηθεί καμία κοινωνική ομάδα.

Καθαρό προβάδισμα στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,9%, ενώ στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας και η απάντηση «κανένας» με 16,6%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,4%.

Ο πρωθυπουργός καταγράφει την πρώτη θέση και σε όλους τους επιμέρους τομείς, με ισχυρότερες επιδόσεις στην Άμυνα με 36% και την εξωτερική πολιτική με 35%, ενώ συγκεντρώνει 33% στην οικονομία και 32% στην Υγεία. Πιο περιορισμένο είναι το προβάδισμά του στην Παιδεία, όπου βρίσκεται στο 27%, και στη Δικαιοσύνη με 26%, καθώς εκεί αυξάνεται αισθητά το ποσοστό όσων επιλέγουν «άλλον» ή «κανέναν».

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