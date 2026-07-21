Παππάς: Επιθετική η δήλωση Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του

Takeaways by to pontiki AI Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, διαβεβαίωσε ότι το κόμμα θα συμμετάσχει κανονικά στις επόμενες εκλογές.

Ο ίδιος χαρακτήρισε επιθετική τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα περί ολοκλήρωσης του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς επισήμανε τις προγραμματικές διαφορές που ανακύπτουν, ειδικά αναφορικά με τη στάση απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι σωστή η ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

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Για τις καταιγιστικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παππάς, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το κόμμα θα συμμετάσχει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές.

«Εμείς λέμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας ότι θα είμαστε παρόντες στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο προοδευτικός χώρος που μπορεί να ανασυγκροτήσει την Αριστερά και να επηρεάσει τον πολιτικό χάρτη», ανέφερε ο βουλευτής μιλώντας στην τηλεόραση του Action24, ενώ αναφερόμενος στη δημοσκοπήσεις και στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρας σημείωσε πως οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν ταχθεί υπέρ του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

«Επιθετική η δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε επιθετική την πρόσφατη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

«Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για πάρα πολλά χρόνια. Έφυγε, έκανε το δικό του κόμμα και ζητάει να ψηφιστεί το δικό του κόμμα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Θα έλεγα, μάλιστα, ότι έχουν ακουστεί και επιθετικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Εμείς, όταν μιλάμε για άλλα κόμματα, λέμε ότι δεν υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας, αλλά δεν έχουμε πει ότι έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο.

Οι εξελίξεις τρέχουν και υπάρχουν δύο πτυχές. Η πρώτη είναι ότι έχουμε κάποιους βουλευτές οι οποίοι λένε ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά κρατούν την έδρα τους και την περιφέρουν. Θα είναι πολύ αρνητικό εάν τέτοιου είδους πολιτικές συμπεριφορές επιβραβευτούν από την ΕΛ.Α.Σ. σε δεύτερο χρόνο.

Η δεύτερη πτυχή είναι ότι αρχίζουν να καταγράφονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Η σημερινή τοποθέτηση της ΕΛ.Α.Σ. υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελεί μια πολύ καθαρή μετατόπιση. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει», ανέφερε.

Όσον αφορά τον Σωκράτη Φάμελλο που παραιτήθηκε πρόσφατα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «θα είναι λάθος αν ανεξαρτητοποιηθεί», ενώ σχολίασε πως «αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε συννενόηση» με τον πρώην πρωθυπουργό.

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