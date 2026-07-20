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20.07.2026 21:56

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

20.07.2026 21:56
penelope-cruz

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Τον ενθουσιασμό της για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία εξέφρασε η Πενέλοπε Κρουζ, η οποία μοιράστηκε στα social media στιγμές από τους πανηγυρισμούς της μετά τη μεγάλη νίκη.

Η Ισπανία, χώρα καταγωγής της ηθοποιού, επικράτησε της Αργεντινής στον τελικό της Κυριακής, 19/7, με τον Φεράν Τόρες να πετυχαίνει το γκολ που χάρισε στην ομάδα το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Πενέλοπε Κρουζ παρακολούθησε τη σημαντική στιγμή και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την επιτυχία της ομάδας.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει υπό τους ήχους του «Nuevayol» του Bad Bunny και να φωνάζει από χαρά. Στο βίντεο φορά τη φανέλα της Ισπανίας με το νούμερο 19, που αντιστοιχεί στον Λαμίν Γιαμάλ, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή της με το μήνυμα: «Είστε καταπληκτικοί, συγχαρητήρια».

Λίγο νωρίτερα, είχε ανεβάσει και μια φωτογραφία της με την ίδια εμφάνιση, δείχνοντας τη στήριξή της στην εθνική ομάδα της χώρας της.

Παράλληλα, η Πενέλοπε Κρουζ είχε δημιουργήσει ένα βίντεο στο οποίο μιλούσε για την προσμονή και τα συναισθήματα που συνόδευσαν την πορεία της Ισπανίας στη διοργάνωση. Στο μήνυμά της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η προσδοκία είναι παράξενο πράγμα. Υπάρχει πριν από οτιδήποτε άλλο. Πριν από τον θόρυβο, πριν από τα δάκρυα, πριν από την ιστορία. Είναι ο χώρος ανάμεσα στο τώρα και σε αυτό που θα μπορούσε να είναι. Πριν από μερικές εβδομάδες η προσδοκία ήταν το μόνο που είχαμε, το συναίσθημα ότι όλα ήταν δυνατά. Η ιστορία περίμενε να ξεδιπλωθεί και το έκανε».

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