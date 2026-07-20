Μουντιάλ 2026: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία, 1-0 στην παράταση την Αργεντινή στο «αντίο» του Μέσι

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Δεκαέξι χρόνια μετά τη Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην Ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Αντρές Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία, που είχε λυτρώσει τη «Ρόχα» στο 116′ της παράτασης, τα ξημερώματα της 20ής Ιουλίου 2026 πήρε τη «σκυτάλη» ο Φεράν Τόρες στο 106′ του επιπλέον χρόνου (0-0 ο κανονικός αγώνας) για να στείλει την ομάδα του Λουίς Ντε λα Φουέντε στην κορυφή του κόσμου με το 1-0 επί της Αργεντινής στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Η αποβολή του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις του τελικού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβασή του. Μια Αργεντινή, που ήταν μόνιμα κλεισμένη στην άμυνά της – κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο – με μηδέν τελικές προσπάθειες, ήταν εμφανές ότι ο στόχος της ήταν να στείλει το ματς στην παράταση και μετά στα πέναλτι. Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Σκαλόνι και μοιραία απέτυχε να κάνει το back to back στους τίλους, μετά το 2022 και το τρόπαιο που κατέκτησε στο Κατάρ στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Γαλλία.

Ο Λιονέλ Μέσι κλείνει με αυτό τον τρόπο την καριέρα του στην Εθνική, έχοντας πάρει το βαρύτιμο τρόπαιο πριν από 4 χρόνια και ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση όντας δεύτερος σκόρερ με 8 γκολ πίσω από τον Κιλιάν Μπαπέ των 10 τερμάτων.

Κακό από πλευράς ποιότητας ήταν το πρώτο 45λεπτο του τελικού, με την Ισπανία να προσπαθεί περισσότερο να επιτεθεί και την Αργεντινή σε μόνιμη θέση άμυνας να ψάχνει την αντεπίθεση. Οι δύο ομάδες, πάντως, σε γενικές γραμμές απέφυγαν να ρισκάρουν φυλάσσοντας περισσότερο τα νώτα τους.

Δυο καλές στιγμές σημειώθηκαν στο διάστημα αυτό, αμφότερες για τη «Ρόχα». Με τον Γιαμάλ στα πρώτα λεπτά να βρίσκεται σε θέση βολής απέναντι από τον Μαρτίνες, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Στο 38′ το σουτ του Ογιαρθάμπαλ από το ημικύκλιο της περιοχής βρήκε σε ετοιμότητα τον Ε. Μαρτίνες.

Η «Ρόχα», όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να αναπτυχθεί πιο ορθολογικά και να βρει τους διαδρόμους για να σκοράρει, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό. Η άμυνα των Αργεντινών εύκολα ή, δύσκολα έκλεινε όλα τα κενά και κρατούσε το μηδέν. Επιθετικά, η «Αλμπισελέστε» ήταν παντελώς… αδιάφορη!

Στο 64′ ο Μαρτίνες απέκρουσε πολύ δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Όλμο, σε μία χρονική περίοδο που η Ισπανία αύξανε όλο και περισσότερο την πίεσή της, ενώ τρία λεπτά μετά ο γκολκίπερ των Αργεντινών, μπλόκαρε την κοντινή κεφαλιά του Τόρες. Και πάλι ο Μαρτίνες ήταν σε σωστή θέση στο 77′ στο βολέ του Κουμπαρσί.

Ο τελικός πήρε φωτιά στο 90’+3 όταν ο Βίντσιτς έβγαλε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Εντσο Φερνάντες για φάουλ στον Λαπόρτ. Οι Αργεντινοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον Σλοβένο ρέφερι όχι για το αν ήταν φάουλ, αλλά για την κάρτα που δέχθηκε ο άσος της Τσέλσι. Το VAR συμφώνησε με τον «άρχοντα» του τελικού κι έτσι η Αργεντινή μπήκε στην παράταση με παίκτη λιγότερο.

Παρότι το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος των Ισπανών, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αποδείχθηκε «φύλακας-άγγελος» της εστίας των Αργεντινών και τουλάχιστον σε πέντε περιπτώσεις δεν επέτρεψε στους Ίβηρες να προηγηθούν. Ακόμη και στο 90’+7 ήταν εκεί στο απευθείας φάουλ του Γιαμάλ απομακρύνοντας την μπάλα σε κόρνερ κι αμέσως μετά ο Βίντσιτς σφύριξε τη λήξη…

Το επιπλέον ημίωρο

Μια φάση που σίγουρα θα συζητηθεί έγινε στο 97′. Ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ, αλλά δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Σλοβένος διαιτητής είχε σφυρίξει επιθετικό φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι, κάτι που δεν φάνηκε να ισχύει σε όλα τα ριμπλέι που έδειξε η τηλεόραση. Το γκολ, πάντως, δε μέτρησε…

Τεράστια ευκαιρία έχασε η Ισπανία στο 103′ με τον Μερίνο να μην μπορεί να πιάσει από κοντά την κεφαλιά μετά από σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς.

Η ποδοσφαιρική… δικαιοσύνη αποδόθηκε με την έναρξη του β’ ημιχρόνου της παράτασης. Ο Νίκο Γουίλιαμς «έστρωσε» με το κεφάλι στον Φεράν Τόρες και ο στράικερ της Μπαρτσελόνα στο 106′ «εκτέλεσε» τον Μαρτίνες (1-0), που αυτή την φορά δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα.

Ο στράικερ της Μπάρτσα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 115′, το οποίο δεν μέτρησε καθώς είχε ξεκινήσει από οφσάιντ.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: Λ. Μαρτίνες, Παρέδες, Φερνάντες, Ρομέρο

Κόκκινες: 90’+3 Φερνάντες (δεύτερη κίτρινη).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99′ Ερικ Γκαρσία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99′ Θουμπιμέντι), Ρουίθ (62′ Πέδρι), Μπαένα (75′ Ν. Γουίλιαμς), Όλμο (75′ Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62′ Φεράν Τόρες).

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): E. Μαρτίνες, Μοντιέλ (58′ Μολίνα), Ρομέρο (70′ Μεδίνα), Λ. Μαρτίνες (44′ λ.τρ. Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70′ Σιμεόνε), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, N. Γκονζάλες (46′ Παρέδες), Άλβαρες (102′ Σενέσι), Μέσι.

Η απονομή

Δείτε το LIVE του αγώνα:

Τέλος, η Ισπανία είναι Παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά από 16 χρόνια, 1-0 την Αργεντινή στην παράταση

Πρώτη φορά αισθάνθηκε έντονη πίεση η Ισπανία.

122′ Μεγάλη ευκαιρία για τον Σιμεόνε που μόνος από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ

120′ Μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή να σκοράρει. Όλη η Αργεντινή μπροστά

Γκολ ο Τόρες αλλά ακυρώθηκε ως οφσάιντ στο 114′

20-0 οι τελικές προσπάθειες, 12-0 εντός εστίας

Γκολ η Ισπανία στο 106′, κάνει το 1-0 με τον Φεράν. Ο Γουίλιαμς έκανε την κεφαλιά προς τα έξω, ο Τόρες έκανε το σουτ

Τέλος στο Α’ ημίχρονο της παράτασης. Απενεχοποιημένο ταμπούρι η Αργεντινή, παραμένει το 0-0

103′ Κεφαλιά του Μερίνο με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ

Αλλαγή και για την Αργεντινή: Σενέσι στη θέση του Άλβαρεζ

Με μηδέν τελικές η Αργεντινή παλεύει να κρατήσει το μηδέν μήπως «κλέψει» το τρόπαιο στα πέναλτι.

Αλλαγές στο 99′ για την Ισπανία: Θουμπιμέντι και Έρικ Γκαρθία στη θέση των Λαπόρτ και Ρόδρι

98′ Γκολ ο Γουίλιαμς, αλλά έχει γίνει φάουλ από τον Μερίνο στον Οταμέντι και ακυρώθηκε

93′ Σέντρα του Πέδρι με τον Μαρτίνες να κάνει μία ακόμα επέμβαση

Ξεκίνησε η παράταση

Τέλος ο αγώνας (0-0). Πάμε σε παράταση, με την Αργεντινή να παίζει με 10 παίκτες

Ο Γιαμάλ εκτέλεσε αλλά ο Μαρτίνεζ απέκρουσε εντυπωσιακά στο 90+8′

90’+7′: Φάουλ σε εξαιρετική θέση στα έξι μέτρα έξω από την περιοχή για την Ισπανία

Ελέγθηκε η φάση από το VAR ωστόσο δεν τη γλίτωσε ο Φερνάντεζ

90’+3′: Κόκκινη στον Φερνάντεζ για ένα πολύ σκληρό φάουλ. Ήταν η δεύτερη κίτρινη. Με 10 η Αργεντινή

Στο 90+1′ πλέον. 4 λεπτά καθυστερήσεις για να δούμε αν θα πάμε σε παράταση,

Δεν έχει εντυπωσιάσει η Αργεντινή, ωστόσο έχει μάθει να επιβιώνει.

89′ Μακρινό και άστοχο σουτ του Ρόδρι

87′ Σου του Φεράν με την μπάλα να φεύγει άουτ

Η Αργεντινή στο 82′ έχει μηδέν τελικές προσπάθειες, 10 η Ισπανία

Μονόλογος της Ισπανίας και το ένα κόρνερ μετά το άλλο.

Μεγάλη επέμβαση του Μαρτίνες στο δυνατό σουτ από τον Κουμπαρσί στο 77′

Αλλαγές και για την Ισπανία στο 75′: Νίκο Γουίλιαμς και Μερίνο αντί των Μπαένα, Όλμο

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δυσκολεύτηκε αλλά έβγαλε και το σουτ του Όλμο

Το απρόοπτο με το σπρέι του διατητή

Αλλαγές στο 71′: Μεδίνα και Τζουλιάνο Σιμεόνε με τον Ρομέρο να γίνεται αναγκαστική αλλαγή και τον Ντε Πολ για την Αργεντινή

Μακρινό σουτ του Όλμο με τον Μαρτίνες να διώχνει σε κόρνερ στο 64′

Ένταση με τον Παρέδες να παίρνει κίτρινη κάρτα

Ο Παρέδες παίρνει τη θέση του Νίκο Γκονζάλεζ. Xωρίς εξτρέμ η Αργεντινή

Άρχισε το 2ο ημίχρονο

Ο Τραμπ με τον κολλητό του

Α είχαμε και Μάπετς…

Και τώρα το σόου του ημιχρόνου. Μαντόνα με Ροναλντίνιο και Ρονάλντο, Γκουστάβο Ντουνταμέλ και BTS με Τεντ Λάσο και Τζάστιν Μπίμπερ. Ακολουθεί η Σακίρα.

Hμίχρονο 0-0. Μέτριο ως κακό θα λέγαμε παιχνίδι

44′ Αναγκαστική αλλαγή ο Λισάντρο Μαρτίνες, στη θέση του ο Οταμέντι

43′ Ο Κουκουρέγια το σουτ, μακριά άουτ

39′ Ο Γιαμάλ το σουτ έξω από την περιοχή, σε καλή θέση ο Μαρτίνες αποκρούει

35′ Η Ισπανία αυξάνει τη πίεση στην άμυνα της Αργεντινής, αλλά δεν μπορεί να βρει ένα καλό σουτ

Λίγα πράγματα στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες

15′ Σκληρό μαρκάρισμα στον Ολμο, ο Βίντσιτς δεν έβγαλε καν κάρτα

5΄Πρώτη ευκαιρία για την Ισπανία, ο Μαρτίνες αποκρούει το πλασέ του Γιαμάλ

Ξεκίνησε ο τελικός!

Η ενδεκάδα της Ισπανίας: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ

Η 11αδα της Αργεντινής: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Μοντιέλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες

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