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20.07.2026 20:11

Ο Τραμπ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου του Τζέι Ντι Βανς

20.07.2026 20:11
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Γονείς για τέταρτη φορά έγιναν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η σύζυγός του, Ούσα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι εκείνος που μοιράστηκε με το κοινό την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τον μικρό Άλεκ Νιλ, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα τέλειο αγοράκι». Στη φωτογραφία, το μωρό εμφανίζεται σε θάλαμο του στρατιωτικού νοσοκομείου Walter Reed, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται δύο από τα μεγαλύτερα αδέλφια του.

Στο στιγμιότυπο δεν εμφανίζεται ούτε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε η σύζυγός του, κάτι που προκάλεσε εντύπωση, καθώς η πρώτη φωτογραφία του μωρού μοιράστηκε δημόσια από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, η Ούσα Βανς έφερε στον κόσμο τον γιο της την Κυριακή στο Walter Reed Medical Center στο Μέριλαντ, ενώ την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Τζέι Ντι Βανς.

Σημειώνεται ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και η Ούσα Βανς είναι παντρεμένοι από το 2014 και με τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειας έχουν πλέον τέσσερα παιδιά. Μαζί με τον νεογέννητο Άλεκ Νιλ, μεγαλώνουν τον 9χρονο Έουαν, τον 6χρονο Βίβεκ και την 4χρονη Μίραμπελ.

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