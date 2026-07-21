Συντάξεις Αυγούστου 2026: Τη Δευτέρα (27/7) στα ΑΤΜ οι πρώτοι δικαιούχοι – Πότε ολοκληρώνονται οι πληρωμές

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Εβδομάδα πληρωμών είναι η επόμενη για τους συνταξιούχους, καθώς από το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) θα ξεκινήσει η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, και αυτόν τον μήνα οι πληρωμές θα ακολουθήσουν τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Πιο αναλυτικά, οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τους μη μισθωτούς είναι προγραμματισμένες για την Τρίτη 28 Ιουλίου, ενώ για τους μισθωτούς την Πέμπτη 30 Ιουλίου.
Κάθε μήνα τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οπότε θα πιστωθούν τη Δευτέρα (27/7) και την Τετάρτη (29/7) αντίστοιχα.
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 28 Ιουλίου (απόγευμα 27/7).
Συγκεκριμένα:
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 30 Ιουλίου.
Συγκεκριμένα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
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