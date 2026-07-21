Ακτινογραφία της ανεργίας στην καρδιά του θέρους: Μείωση σε ετήσια βάση, αλλά με «γυναικείο πρόσωπο» και εποχικές πιέσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ για τον Ιούνιο του 2026 αποτυπώνουν με σαφήνεια τις τάσεις στην ελληνική αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου. Από τη μία πλευρά, η ετήσια σύγκριση δείχνει μια αξιοσημείωτη υποχώρηση του αριθμού των ανέργων, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή απορρόφηση δυναμικού. Από την άλλη πλευρά, οι δομικές αδυναμίες παραμένουν σταθερές, με τις γυναίκες, τις παραγωγικές ηλικίες και τις μεγάλες περιφέρειες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Συγκεκριμένα, το συνολικό πλήθος των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον φετινό Ιούνιο διαμορφώθηκε σε 672.293 άτομα. Το μέγεθος αυτό μεταφράζεται σε μια σημαντική μείωση κατά περίπου 82.000 άτομα ή σε ποσοστό 10,9% σε σχέση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, όταν οι εγγεγραμμένοι άγγιζαν τις 754.325. Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, καταγράφηκε μια μικρή άνοδος της τάξης του 1,8%, καθώς προστέθηκαν στο μητρώο 11.611 άτομα.

Η «παγίδα» της μακροχρόνιας ανεργίας και το προφίλ των ανέργων

Το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει η χρονική διάρκεια της αποχής από την εργασία. Περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους, δηλαδή το 54,8% (368.098 άτομα), βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων. Το υπόλοιπο 45,2% αφορά όσους είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα μικρότερο του έτους.

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της εγγεγραμμένης ανεργίας αποκαλύπτουν έντονες ανισότητες:

Το έμφυλο χάσμα: Η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει γυναικεία υπόθεση σε συντριπτικό βαθμό. Οι άνδρες αποτελούν μόλις το 31,8% του συνόλου (213.469 άτομα), ενώ οι γυναίκες εκτοξεύονται στο 68,2%, φτάνοντας τις 458.824.

Ηλικιακές και εκπαιδευτικές αιχμές: Η πιο παραγωγική ηλικιακή ομάδα της χώρας, αυτή των 30 έως 44 ετών, πλήττεται περισσότερο, συγκεντρώνοντας το 29,1% των ανέργων. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κρατά τα αρνητικά πρωτεία, καθώς το 46,1% των εγγεγραμμένων ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Γεωγραφική κατανομή: Η περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος με το 35,1% των ανέργων (236.070 άτομα) και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 20,1%.

Το τοπίο των επιδοτήσεων και η «ακτινογραφία» των δικαιούχων

Στο μέτωπο των επιδοτήσεων, ο συνολικός αριθμός των ανέργων που πληρώθηκαν εντός του Ιουνίου ανήλθε σε 106.727 άτομα. Εδώ παρατηρείται μια αντίστροφη τάση σε σχέση με τους γενικούς δείκτες, καθώς οι επιδοτούμενοι αυξήθηκαν κατά 10,4% σε ετήσια βάση (επιπλέον 10.091 δικαιούχοι σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο), αλλά μειώθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με τον Μάιο του 2026.

Η συντριπτική πλειονότητα των επιδοτούμενων, σε ποσοστό 87,6%, αφορά τους κοινούς ανέργους. Οι εποχικοί των τουριστικών επαγγελμάτων αντιπροσωπεύουν το 7,9% των δικαιούχων (8.436 άτομα), ένα νούμερο που αναμένεται να συμπιεστεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες λόγω της κορύφωσης της σεζόν. Μικρότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι οικοδόμοι και οι εκπαιδευτικοί με 1,7% αντίστοιχα, καθώς και οι εποχικοί του αγροτικού τομέα με 0,9%. Ακόμη και στις επιδοτήσεις, πάντως, οι γυναίκες διατηρούν την πλειοψηφία με ποσοστό 59,1% έναντι 40,9% των ανδρών.

Συμπερασματικά τα στοιχεία του Ιουνίου επιβεβαιώνουν ότι η θερινή σεζόν και η γενικότερη οικονομική δραστηριότητα απορροφούν ένα κομμάτι του εργατικού δυναμικού σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η εμμονή της μακροχρόνιας ανεργίας, που ξεπερνά το 54%, και η τεράστια απόκλιση εις βάρος των γυναικών δείχνουν ότι η βελτίωση των αριθμών δεν συνεπάγεται αυτόματα και την επίλυση των δομικών προβλημάτων της απασχόλησης στη χώρα.

Διαβάστε επίσης

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

Πετρέλαιο: Άλμα Άλμα πάνω από τα 90 δολάρια για το Brent φέρνει η κλιμάκωση του πολέμου

Στεγαστική κρίση: Το κυβερνητικό σχέδιο έως το 2035 – Μόνιμο «Σπίτι μου», νέα Golden Visa και το «στοίχημα» των 800.000 κλειστών σπιτιών