Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

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Σοβαρές καταγγελίες έκαναν Έλληνες επιβάτες της Ryanair στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, καθώς αποκλείστηκαν από την πτήση τους, ενώ είχαν κάνει… check in!

Κατήγγειλαν ότι έγιναν λάθος μετρήσεις στις βαλίτσες κι ότι υπάλληλοι αεροπορικής εταιρίας άρπαξαν κινητά για να μην βιντεοσκοπούν.

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