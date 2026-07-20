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20.07.2026 15:37

Ryanair: Ζημιά από ξένο αντικείμενο έδειξε η προκαταρκτική για το τζάμι που έσπασε μετά την απογείωση του αεροπλάνου

20.07.2026 15:37
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Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι δήλωσε σήμερα ότι τα αρχικά ευρήματα της έρευνας σχετικά με το ατύχημα με το σπασμένο τζάμι αεροσκάφους που είχε ως αποτέλεσμα ένας επιβάτης σχεδόν να εκσφενδονιστεί στο κενό, παραπέμπουν σε «ζημιά από ξένο αντικείμενο» και δεν οφείλεται στην ηλικία του Boeing 737 ή στις συνθήκες συντήρησής του.

Το Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών ερευνά το περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, κατά το οποίο ένα κομμάτι από τον κινητήρα αποκόπηκε από το αεροσκάφος και έσπασε παράθυρό του λίγο μετά την απογείωσή του από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με βίντεο και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA). Το αεροσκάφος, το οποίο κατευθυνόταν στη Γερμανία, έχασε πίεση και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

«Οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι φαίνεται να πρόκειται για ζημιά από ξένο σώμα στον κινητήρα κατά την απογείωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», είπε ο Ο’Λίρι στους αναλυτές μετά τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου που ανακοίνωσε η Ryanair. Ο Ο’Λίρι δήλωσε ότι το αεροσκάφος ήταν 18 ετών και ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπου 28 ημέρες θα εκδοθεί ένα προσχέδιο έκθεσης για το περιστατικό, ακολουθούμενο από μια πιο λεπτομερή έκθεση.

Το συμβάν, το οποίο θυμίζει δύο πτήσεις με Boeing 737 NG της Southwest Airlines το 2016 και το 2018, οδήγησε σε επανεξέταση των μέτρων που λαμβάνονται μετά αυτά τα περιστατικά, δήλωσε ο διοικητής της FAA Μπράιαν Μπέντφορντ στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Η επιβεβαίωση ότι η ζημιά προκλήθηκε από ξένο αντικείμενο θα μπορούσε να μειώσει τις ευθύνες της Boeing και της Ryanair για το περιστατικό.

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