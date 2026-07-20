Μέση Ανατολή: Το Ιράν «δαγκώνει» – Δεκάδες Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις στις χώρες του Περσικού

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Στην αποκάλυψη ότι το Πεντάγωνο απέκρυψε πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στις οποίες τραυματίστηκαν δεκάδες Αμερικανούς στρατιώτες και προκλήθηκαν ζημιές σε ελικόπτερα προχώρησαν οι New York Times.

Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι κράτησαν τις επιθέσεις μυστικές για λόγους «επιχειρησιακής ασφάλειας», γιατί η δημοσιοποίηση λεπτομερειών θα μπορούσε να βοηθήσει το Ιράν να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις. «Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) δεν υποχρεούται να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τραυματισμένα στρατεύματα, ειδικά όταν επιστρέφουν γρήγορα στην υπηρεσία», επέμεινε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, 17 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί. Τις ημέρες που ακολούθησαν την κατάρρευση της εκεχειρίας, το Πεντάγωνο έχει παράσχει λίγες πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική στρατηγική μετά από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου. Η τελευταία σημαντική ενημέρωση του Πενταγώνου για τον πόλεμο ήταν στις αρχές Μαΐου σχολιάζει η εφημερίδα.

Νέες επιθέσεις

Την ίδια στιγμή, νέο κύμα επιθέσεων, για ένατη συνεχόμενη νύχτα, εξαπέλυσε η CENTCOM κατά του Ιράν. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «επιτυχώς» τους βομβαρδισμούς τους οποίους εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας, αναφέροντας πως έπληξε, μεταξύ άλλων, κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Οι νυχτερινές επιδρομές «χτύπησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη νύχτα ότι «νιώθουμε πολύ άσχημα» για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών των ΗΠΑ αυξάνεται αργά αλλά σταθερά. «Νιώθουμε πολύ άσχημα, γι’ αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους, αυτούς τους σπουδαίους πατριώτες… που αγωνίζονται εκεί έξω για να μην μπορεί το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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