Μέση Ανατολή: Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν – Με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις και πλοία απαντά η Τεχεράνη

Takeaways by to pontiki AI Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κατάσταση πολεμικών συγκρούσεων, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας και δικτύων επικοινωνιών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ο απολογισμός των νεκρών από την πλευρά των ΗΠΑ έχει ανέλθει στους 17.

Το Ιράν ανταπέδωσε πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και επιχειρώντας ενέργειες κατά πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας αντιδράσεις από τις ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοικτές σε μια διπλωματική λύση, ζητώντας ταυτόχρονα από τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στην προστασία της ναυσιπλοΐας.

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Σε κατάσταση πλήρους… πολέμου βρίσκεται και πάλι η Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ συνέχισαν τους βομβαρδισμούς σε στόχους στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ανταπέδωσε με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Περσικού και χτυπήματα σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε»

Από την πλευρά των ΗΠΑ, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι νέοι νυχτερινοί βομβαρδισμοί «στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ».

U.S. Central Command (CENTCOM) has completed its ninth consecutive night of strikes against Iran, targeting military command centers, air defenses, coastal surveillance sites, and communications networks in an effort to further degrade the Islamic Revolutionary Guard Corps'… https://t.co/R3Vd86csPr pic.twitter.com/VqcQO1nyqI — OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», είπε ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, τονίζοντας πως οι βομβαρδισμοί έγιναν για να «τιμηθούν» Aμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζεται ότι δυο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία και λείψανα, που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης αλλά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, πιθανόν ανήκουν σε τρίτο, σύμφωνα με τη CENTCOM. Άλλος ένας Aμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε το Σάββατο, σε θεωρητικά ελεγχόμενη έκρηξη της γόμωσης ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο βόρειο Ιράκ.

Ο επίσημος απολογισμός των απωλειών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, αυξήθηκε έτσι στους 17 νεκρούς. Στην άλλη πλευρά, με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Υγείας του Ιράν, έχουν σκοτωθεί πάνω από 50 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 500 από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αξίωσε χθες Κυριακή η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των ΗΠΑ, για να «προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοΐα» στο στενό του Ορμούζ. «Άλλες χώρες πρέπει να αρχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συνεισφέρουν βοήθεια για να μοιραστεί αυτό το βάρος, είτε πρόκειται για υλικό είτε για χρηματοδότηση», υποστήριξε προσθέτοντας ότι «οι ΗΠΑ παραμένουν πάντα ανοικτές σε διπλωματική λύση. Το έχουμε αποπειραθεί πολλές φορές με το Ιράν και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε».

Αντίποινα από το Ιράν

Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι «σταμάτησαν» διά της βίας δυο δεξαμενόπλοια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά «μη εξουσιοδοτημένο» τρόπο, ανέφεραν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ. Η βρετανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι πλοίο βρισκόταν στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια (περίπου 15 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του χωριού Κούμζαρ του σουλτανάτου του Ομάν.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνάς του αντιμετώπιζαν επίθεση «ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων». Στο Μπαχρέιν, ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι κατά «πληροφορίες» της, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «ενδέχεται να επιδιώξουν να στοχοποιήσουν απροσδιόριστες τοποθεσίες» στην πρωτεύουσα Μανάμα, ειδικά στο «κεντρικό» τμήμα της.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ακόμη ότι επιτέθηκαν «αιφνιδιαστικά» σε «κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων» των ΗΠΑ στην Ατ Τανφ, στη Συρία. Επρόκειτο για «αντίποινα για το αίμα των στρατιωτών που έπεσαν μάρτυρες στην Ιρανσάρ», πόλη του νοτιοδυτικού Ιράν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram. Το βράδυ της Κυριακής το πρακτορείο Tasnim έκανε λόγο για κηδείες τριών ιρανών στρατιωτικών σε αμερικανική επίθεση εναντίον στρατοπέδου στην Ιρανσάρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι Φρουροί είχαν ανακοινώσει και την Παρασκευή πως επιτέθηκαν εναντίον της βάσης στην ατ Τανφ, όπου ο έλεγχος παραδόθηκε στον στρατό της de facto κυβέρνησης της Συρίας τον Φεβρουάριο, μετά την απόσυρση των ΗΠΑ. Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον συριακό στρατό διέψευσε από την πλευρά της ότι η βάση υπέστη βομβαρδισμό. Η βάση αυτή βρίσκεται στη νοτιοανατολική Συρία, στα τριεθνή σύνορα με την Ιορδανία και το Ιράκ.

Οι Φρουροί δήλωσαν επιπλέον πως επιτέθηκαν με βαλλιστικούς πυραύλους και έπληξαν αμερικανικά μεταγωγικά και AWACS στο αεροδρόμιο στην Άκαμπα της Ιορδανίας. Κατ’ αυτούς προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» σε κάποια, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση IRIB.

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