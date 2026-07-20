Μουντιάλ 2026: Η αμήχανη χειραψία Τραμπ και Σάντσεθ στη «θωρακισμένη» κερκίδα

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Το «παρών» στον χθεσινό τελικό του Μουντιάλ έδωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, όπου είδε τους «Φούριας Ρόχας» να στέφονται παγκόσμιοι πρωταθλητές για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Στο περιθώριο του σπουδαίου ματς, ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτελούσε χρέη οικοδεσπότη στο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ.

Σε μια κερκίδα περιτριγυρισμένη από θωρακισμένο γυαλί, Τραμπ και Σάντσεθ έκαναν την την καρδιά του πέτρα και χαιρετήθηκαν δια χειραψίας.

Παρόντες στην συνάντηση των δύο ανδρών ήταν επίσης ο Βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος και η Βασίλισσα Λετίθια, καθώς και ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επικρίνει την Ισπανία για την άρνηση της κυβέρνησης να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, εξαπολύοντας πολυάριθμες απειλές για εμπορικά αντίποινα.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει βάλει, νερό στο κρα΄σι του στην εχθρότητα εναντίον του Πέδρο Σάντσεθ, καθώς ο τελευταίος δεσμεύτηκε να καλύψει ένα μέρος των αμυντικών δαπανών και να συμμετάσχει σε κοινή αποστολή στη Φινλανδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημόσια φωτογραφία με τη χειραψία των δύο ηγετών αποτέλεσε το «δεύτερο ημίχρονο» μιας εύθραυστης συμφιλίωσης μετά τη σύνοδο κορυφής στις αρχές του μήνα στην Άγκυρα (Τουρκία), όταν οι δύο πρόεδροι συζήτησαν για ποδόσφαιρο και γκολφ κατά τη διάρκεια της σύντομης διμερούς συνάντησης που είχαν.

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