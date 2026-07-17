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17.07.2026 15:45

Παρών και ο Σάντσεθ στον τελικό του Μουντιάλ μαζί με τον Τραμπ εν μέσω διπλωματικής έντασης

17.07.2026 15:45
sanchez trump

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Ο Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθούν ξανά στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή, καθώς οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες και τον πόλεμο με το Ιράν συνεχίζουν να σιγοβράζουν.

Ο Σάντσεθ, ο Ισπανός πρωθυπουργός, θα βρίσκεται στο Νιου Τζέρσεϊ για τον αγώνα, δήλωσε το γραφείο του την Παρασκευή, όπου ο Τραμπ θα μπορούσε να παραδώσει το τρόπαιο στην ισπανική ομάδα, η οποία παίζει με την Αργεντινή.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει την Ισπανία για την άρνηση της κυβέρνησης να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, εξαπολύοντας πολυάριθμες απειλές για εμπορικά αντίποινα.

Οι απειλές του Τραμπ διατυπώθηκαν αυτόν τον μήνα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όταν ο Τραμπ είπε στους συμβούλους του να «διακόψουν κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία».

Ο ηγέτης των ΗΠΑ αργότερα μαλάκωσε τον τόνο του, λέγοντας ότι η Ισπανία είχε τιμήσει το αίτημα για πληρωμές και ήταν «πολύ γενναιόδωρη», μια δήλωση την οποία η κυβέρνηση του Σάντσεθ ερμήνευσε ως αναφορά στη Μαδρίτη που συμμορφώθηκε με τον συμφωνημένο στόχο αμυντικών δαπανών του 2% του ΑΕΠ.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος επίσης εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ νωρίτερα φέτος αρνούμενος τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων και του εναέριου χώρου της κατά τη διάρκεια της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τότε δήλωσε ότι η Ισπανία επιδίωκε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τους συμμάχους της.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια άτυπη, φιλική συνομιλία στη σύνοδο κορυφής, η οποία περιορίστηκε σε θέματα όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ισπανός ηγέτης έχει ταξιδέψει συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της θητείας του, κυρίως για συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον το 2023 για διμερείς συναντήσεις με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά Φελίπε, της βασίλισσας Λετίθια και των παιδιών τους, της πριγκίπισσας Λεονόρ και της Ινφάντα Σοφία, έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι θα παραστούν στον τελικό.

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