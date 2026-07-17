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ΚΟΣΜΟΣ

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17.07.2026 13:56

Reuters: Γιατί η Ελλάδα δεν συμφώνησε στο 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – «Καμπανάκι» της Αθήνας για το ρωσικό LNG 

17.07.2026 13:56
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Η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις χώρες που εξέφρασε αντιρρήσεις για ένα 21ο πακέτο κυρώσεων στην Ρωσία από την ΕΕ.

Η Αθήνα τόνισε στο πρόσφατο συμβούλιο των ηγετών, ότι μία απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες (που συμπεριλαμβανόταν στο πακέτο) θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς τους μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές.

«Οι απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν την Τετάρτη να συμφωνήσουν στο 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, καθώς μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Αυστρίας, έφερε αντίρρηση για το πακέτο, για διαφορετικούς λόγους», ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters, με τον ΥΠΕΞ της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις να επιβεβαιώνει.

Παράλληλα, ένας άλλος αξιωματούχος, δήλωσε στο Reuters: «Η Ελλάδα κυριαρχεί στην αγορά μεταφοράς LNG της Ευρώπης και είναι μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών παγκοσμίως που ανταγωνίζονται την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την οπτική γωνία της Αθήνας, οποιοδήποτε νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά για να μεγιστοποιήσει την πίεση στη Μόσχα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ακούσιες συνέπειες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την ανταγωνιστικότητα».

«Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να καταλήξει να παραχωρεί ολόκληρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ή μερίδιο αγοράς σε μη κοινοτικούς παράγοντες ως ακούσια συνέπεια της δικής της πολιτικής κυρώσεων. Οι κυρώσεις θα πρέπει να διαβρώνουν την οικονομική ικανότητα της Ρωσίας – όχι να δημιουργούν στρατηγικά απροσδόκητα οφέλη για άλλους εις βάρος της Ευρώπης», επισήμανε.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ ανέβαλαν τις συνομιλίες για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τις 23 Ιουλίου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 14:33
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