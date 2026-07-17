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17.07.2026 12:55

Βρετανία: 39χρονος διώκεται ως ύποπτος για παροχή βοήθειας στις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν

17.07.2026 12:55
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Κατηγορίες εις βάρος ενός 39χρονου ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι βοήθησε τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, στο πιο πρόσφατο περιστατικό που αφορά την Τεχεράνη απήγγειλε η αστυνομία στη Βρετανία 

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο ύποπτος, ο Βαχίντ Αμπερί, από το Λίβερπουλ της βόρειας Αγγλίας που κατηγορείται από τα αδικήματα καλύπτονται από τη νομοθεσία περί εθνικής ασφαλείας της Βρετανίας, μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα της κεντρικής Αγγλίας και ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διευθύνσεις στα γειτονικά Μπέρμιγχαμ και Λίβερπουλ.

Αξιωματούχοι ασφαλείας από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επανειλημμένως προειδοποιήσει ότι το Ιράν έχει επιδώξει να χρησιμοποιήσει πράκτορες με εγκληματική δράση για να πραγματοποιήσουν εχθρικές ενέργειες στη χώρα.

Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν έχουν σημειωθεί αρκετές αντισημιτικές επιθέσεις στη Βρετανία που συνδέονται με το Ιράν.

Επιδιώκοντας να χρησιμοποιήσει νέες εξουσίες σχεδιασμένες ώστε να σταματήσει η χρήση των πληρεξούσιων που έχουν κρατική υποστήριξη η Βρετανία απαγόρευσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα την παροχή υποστήριξης προς το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

Σχετικά με την έρευνα για τον Αμπερί, η αστυνομία είπε ότι δεν εντόπισε καμία άμεση απειλή για την κοινότητα ή για κάποιο πρόσωπο, αλλά ότι θα πρέπει να παρεμβαίνει συχνότερα για να αποτρέπει ύποπτη δραστηριότητα από υπηρεσίες πληροφοριών τρίτων χωρών.

Την περασμένη εβδομάδα η Βρετανία κάλεσε τον πιο υψηλόβαθμο διπλωμάτη του Ιράν σχετικά με την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος ενός Ιρανού δημοσιογράφου στο Λονδίνο για την οποία καταδικάστηκαν δύο Ρουμάνοι.

Απαντώντας στον χαρακτηρισμό ότι αποτελεί απειλή για τη Βρετανία η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο απέρριψε τους “ανυπόστατους, πολιτικά υποκινούμενους και εχθρικούς ισχυρισμούς”.

Ο Αμπερί πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου αργότερα σήμερα.

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