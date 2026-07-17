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17.07.2026 10:03

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη σπουδαία Μάρω Κοντού – Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της (Video)

17.07.2026 10:03
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Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία Μάρω Κοντού λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου που από το πρωί της Παρασκευής (17/7) βρέθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν μία από τις σημαντικότερες κυρίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Η σορός της αείμνηστης ηθοποιού έφτασε στη Μητρόπολη λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ολοκληρώνοντας το ύστατο ταξίδι μιας ηθοποιού που σφράγισε με την παρουσία και το ταλέντο της τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Η επιθυμία της οικογένειας – Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο

Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» του οποίου η Μάρω Κοντού υπήρξε πρόεδρος, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος.

Μάρω Κοντού, η τελευταία μεγάλη ντίβα

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα.

Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά μια σπουδαία κυρία του θεάτρου, μια ηθοποιό που δεν υπηρέτησε απλώς την τέχνη, αλλά έγινε η ίδια κομμάτι της ιστορίας της.

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