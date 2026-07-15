Αυλαία για τη Μάρω Κοντού: Οι «χρυσοί» ρόλοι, οι έρωτες και οι μεγάλες στιγμές μιας θρυλικής καριέρας (Videos)

Takeaways by to pontiki AI Η εμβληματική ηθοποιός Μάρω Κοντού απεβίωσε, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη άνω των επτά δεκαετιών στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από εξήντα ταινίες και ενενήντα θεατρικές παραστάσεις, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού.

Πέρα από την υποκριτική, η Μάρω Κοντού ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και την πολιτική, υπηρετώντας ως δημοτική σύμβουλος και βουλευτής.

Η ηθοποιός διακρίθηκε για το ήθος και την ανεξάρτητη προσωπικότητά της, ενώ οι ερμηνείες της σε κλασικές ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου παραμένουν σημείο αναφοράς για το ευρύ κοινό.

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Η αυλαία έπεσε για τη Μάρω Κοντού, με την Ελλάδα να αποχαιρετά μια από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, μια σπουδαία κυρία του θεάτρου, μια ηθοποιό που δεν υπηρέτησε απλώς την τέχνη, αλλά έγινε η ίδια κομμάτι της ιστορίας της.

Με τον θάνατό της, κλείνει ένα ακόμη πολύτιμο κεφάλαιο της χρυσής εποχής του ελληνικού πολιτισμού, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Από το Κουκάκι… πρωταγωνίστρια στη σκηνή

Γεννημένη το 1934 στο Κουκάκι, η Μάρω Κοντού αφιέρωσε περισσότερες από επτά δεκαετίες στη σκηνή και στον κινηματογράφο, χαρίζοντας στο κοινό ερμηνείες που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Από τα πρώτα της βήματα δίπλα στον Δημήτρη Χορν μέχρι τις δεκάδες κινηματογραφικές επιτυχίες και τις σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, η διαδρομή της υπήρξε ένα συνεχές ταξίδι δημιουργίας, αφοσίωσης και καλλιτεχνικής συνέπειας.

Υπήρξε στο πλευρό κορυφαίων ηθοποιών, όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Νίκος Σταυρίδης ξεχωρίζοντας τόσο για τις σπουδαίες ερμηνείες της όσο και για το ήθος και την ποιότητά της.

Η πορεία της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο. Το θέατρο υπήρξε η μεγάλη της αγάπη της Μάρως Κοντού, υπηρετώντας με αφοσίωση τόσο το ελληνικό όσο και το ξένο ρεπερτόριο, ενώ παρέμεινε ενεργή στα καλλιτεχνικά δρώμενα μέχρι και την τελευταία στιγμή, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν γνωρίζει ηλικία, όταν υπάρχει ψυχή…

Αποφεύγοντας τις υπερβολές της δημοσιότητας, η Μάρω Κοντού εστίασε στο έργο της, ενώ μέσα από την παρουσία της στην τηλεόραση, συστήθηκε και στις νεότερες γενιές, με το κοινό να την ξεχωρίζει τόσο ως καλλιτέχνιδα όσο και ως προσωπικότητα.

Η Μάρω Κοντού ανήκει πλέον στην αιωνιότητα των μεγάλων δημιουργών που διαμόρφωσαν την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, ενώ το όνομά της θα παραμείνει για πάντα συνώνυμο της ποιότητας, της κομψότητας και της αληθινής τέχνης.

Σήμερα, η «Ελενίτσα» της μεγάλης και της μικρής οθόνης παίρνει το «καπελάκι» της και φεύγει, με τη μορφή της να μένει αναλλοίωτη στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων μέσα από τις ατάκες, τις παραστάσεις και τις συγκινήσεις που χάρισε σε εκατομμύρια θεατές.

Οι ταινίες που έγιναν αιώνιες

Κατά τη δεκαετία του ’60, όταν ο ελληνικός κινηματογράφος γνώρισε τη μεγαλύτερη άνθησή του, η Μάρω Κοντού βρέθηκε στο επίκεντρο, συμμετέχοντας σε περισσότερες από εξήντα κινηματογραφικές ταινίες και σε περίπου ενενήντα θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

Το κοινό τη λάτρεψε δίπλα στον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, ενώ αξέχαστε θα μείνουν και οι ερμηνείες της σε κλασικές ταινίες όπως«Τα Κίτρινα Γάντια», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και «Αλίμονο στους Νέους»

Η Μάρω Κοντού δεν υπήρξε μόνο όμορφη, υπήρξε γοητευτική και εκφραστική, κατορθώνοντας να γίνει σύμβολο χωρίς ποτέ να το επιδιώξει…

«Αλίμονο στους νέους»

Μία από τις αξέχαστες ερμηνείες της με τραγούδι που άφησε εποχή, πλάι στον Δημήτρη Χορν, «Πες μου μια λέξη» από την ταινία «Αλίμονο στους νέους»

Αξέχαστη και η ερμηνεία της στη «Μαύρη Φορντ» από την «Οδό ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι.

Το τραγούδι των Πυθαγόρα, Γιώργου Κατσαρού, από την ελληνική ταινία «Το κάθαρμα» (1963)

Η γυναίκα πίσω από τη σταρ

Η Μάρω Κοντού δεν εγκλωβίστηκε ποτέ στην εικόνα της όμορφης ή της ντίβας. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί της κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο εργατικό, πειθαρχημένο και βαθιά αφοσιωμένο στην τέχνη του που δεν σταμάτησε να εργάζεται ακόμη και όταν οι περισσότεροι συνομήλικοί της είχαν αποσυρθεί.

Μη μπορώντας να περιοριστεί σε μία μόνο μορφή τέχνης, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, πραγματοποιώντας εκθέσεις έργων της, ενώ πίνακάς της εκτέθηκε και στο Μουσείο Βορρέ.

Στην προσωπική της ζωή, η Μάρω Κοντού ακολούθησε έναν δρόμο διαφορετικό από τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής της. Από νεαρή ηλικία υπήρξε ανεξάρτητη και απελευθερωμένη στις αντιλήψεις της, εκφράζοντας συχνά απόψεις πολύ πιο προοδευτικές από εκείνες που επικρατούσαν στην ελληνική κοινωνία των δεκαετιών του 1950 και του 1960.

Οι δυο γάμοι της Μάρως Κοντού

Παντρεύτηκε δύο φορές. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον διευθυντή φωτογραφίας Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ως τον μεγάλο έρωτα και τη μεγάλη αγάπη της ζωής της. Παρότι αργότερα χώρισαν, διατήρησαν στενή σχέση και αμοιβαία εκτίμηση μέχρι το τέλος της ζωής του.

Δεκατρία χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον κινηματογραφιστή Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, η Μάρω Κοντού παντρεύτηκε για δεύτερη φορά, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας, στις 21 Ιουλίου 1975, με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα, γιο του λογοτέχνη και ποιητή Τάκη Δόξα.

Ωστόσο, ο γάμος αυτός δεν είχε μεγάλη διάρκεια, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει αργότερα σε δηλώσεις της ότι η ευθύνη ήταν δική της, καθώς παρότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, δεν είχαν ζήσει μαζί πριν τον γάμο, ώστε να διαπιστώσουν αν ήταν πραγματικά συμβατοί.

Ένα ακόμη κεφάλαιο της διαδρομής της Μάρως Κοντού άνοιξε τη δεκαετία του 1990, όταν ασχολήθηκε με την πολιτική, συμμετέχοντας στα κοινά, αρχικά ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων κατά τη δημαρχία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενώ αργότερα εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών, υπηρετώντας για αρκετά χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρότι η ενασχόλησή της με την πολιτική υπήρξε για την ίδια μια σημαντική εμπειρία ζωής, ο χώρος αυτός δεν την γοήτευσε όσο η τέχνη, όπως είχε παραδεχτεί, υπογραμμίζοντας ότι το θέατρο και ο κινηματογράφος παρέμεναν πάντοτε το φυσικό της περιβάλλον.

Η ζωή και το έργο της Μάρως Κοντού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας, με την απώλειά της αφήνει πίσω ένα τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα και μια παρακαταθήκη ήθους, ευαισθησίας και δημιουργικότητας που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.

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