Αλέξης Γεωργούλης: «Ανάμεσα στο Χόλιγουντ και την Ευρωβουλή, διαλέγω την Ευρωβουλή» (Video)

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Για την καλλιτεχνική του διαδρομή, τα πρώτα του βήματα στην υποκριτκή, αλλά και την πολιτική του πορεία μίλησε ο Αλέξης Γεωργούλης ο οποίος δεν έκρυψε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η υποκριτική είναι η πρώτη επιλογή του.

«Όταν πήγα στην Ευρωβουλή, μπήκα στη διαδικασία να μάθω τον μηχανισμό, όχι τι γνώσεις απαιτούνται. Θα ήθελα να επιστρέψω στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αλλά όχι μέσα από τη διαδικασία εκλογής που έχουμε στην Ελλάδα. Ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα, δεν γεννήθηκα σε ένα κόμμα. Κυρίως στα τοπικά, δεν πρέπει να υπάρχουν κόμματα. Ανάμεσα στο Χόλιγουντ και στην Ευρωβουλή διαλέγω το δεύτερο περισσότερο γιατί αυτό που συμβαίνει εκεί είναι πιο αληθινό από το Χόλιγουντ. Αν μου έλεγες υποκριτική ή Ευρωβουλή, θα διάλεγα την υποκριτική» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, τέλος, στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, αλλά και στα παιδικά του χρόνια, επισημαίνοντας ότι η δυσλεξία επηρέασε τη μαθητική του πορεία.

«Πήγα στη Δραματική Σχολή ενώ ημουν στο Πολυτεχνείο για να σπουδάσω αυτή την Τέχνη και να μάθω το μέσα μου. Κάνω τον ηθοποιό γιατί μου αρέσει η εξερεύνηση» είπε και πρόσθεσε:

«Ήμουν άτακτο παιδάκι. Αν με άφηναν μόνο μου, χανόμουν. Έχω μάθει την υπομονή από τη μητέρα μου, που ήταν νηπιαγωγός. Δεν ήμουν καλός μαθητής γιατί είχα δυσλεξία. Έλεγαν ότι βαριέμαι. Όταν έμαθα για τη δυσλεξία, μου ξεκλείδωσε έναν πόνο που είχα μέσα μου».

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