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15.07.2026 10:53

Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: Ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία – Κάλεσμα για εκλογική ετοιμότητα, προσδιόρισε και πάλι κάλπες το 2027

15.07.2026 10:53
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Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου βρίσκεται η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην Εύβοια.

Ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης» και δεσμεύτηκε ότι «στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα».

«Πεντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη βόρεια Εύβοια ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά».

Ωστόσο, λίγο αργότερα σε συνάντησή του με πολίτες στους Ωρεούς, ο πρωθυπουργός ήταν πιο… εκλογικός. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», είπε, προσθέτοντας ότι «εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας».

«Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της ΝΔ» είπε, ενώ σημείωσε ότι «πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια. Η βόρεια Εύβοια εχει ανακάμψει, με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, μεγαλύτερα εισοδήματα».

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