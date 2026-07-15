Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Οι παρόντες και οι απόντες αρχηγοί από τη δεξίωση στο Προεδρικό

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Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο η καθιερωμένη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, έχει ήδη αποστείλει τις προσκλήσεις στους αρχηγούς των κομμάτων, ώστε να παραστούν σε αυτή.

Οι… σίγουροι παρόντες είναι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και… τέλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόεδρο, αφού παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ στη δεξίωση έχουν δηλώσει ότι δεν θα παραστούν ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί και η επικεφαλής της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου (είναι ευρωβουλευτής), αλλά όχι η Μαρία Καρυστιανού, ο Στέφανος Κασσελάκης ή ο Γιάνης Βαρουφάκης (τα κόμματά τους είναι εκτός Βουλής). Επίσης, ως είθισται, έχουν προσκληθεί και όλοι οι εν ζωή πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργοί, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, δύο πρόσωπα που έχουν προκαλέσει… αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Το σίγουρο είναι ότι η φετινή δεξίωση έχει πολύ… παράσκήνιο.

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