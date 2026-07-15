ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Οι Light μαρμελάδες ενισχύουν τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα με λιγότερη ζάχαρη

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Η στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά τροφίμων, με τις εταιρείες να εμπλουτίζουν συνεχώς τη γκάμα τους με προϊόντα που επιχειρούν να συνδυάσουν τη γεύση με ένα πιο ισορροπημένο διατροφικό προφίλ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι Light Μαρμελάδες ΖΩΓΡΑΦΟΣ, οι οποίες απευθύνονται σε όσους επιδιώκουν να περιορίσουν την κατανάλωση ζάχαρης, χωρίς να στερηθούν τη γεύση των φρούτων.

Η αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από τη διατροφή, η άνοδος των προϊόντων «better for you» και η ενίσχυση της ζήτησης για τρόφιμα με πιο «καθαρή» σύνθεση έχουν μετατρέψει τις μαρμελάδες μειωμένων θερμίδων σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες υποκατηγορίες της αγοράς. Οι καταναλωτές αναζητούν πλέον προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, χωρίς να υστερούν σε γεύση και ποιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Light Μαρμελάδες ΖΩΓΡΑΦΟΣ παρασκευάζονται με φρουκτόζη αντί ζάχαρης και διαθέτουν 30% λιγότερες θερμίδες σε σχέση με τις συμβατικές μαρμελάδες. Παράλληλα, δεν περιέχουν συντηρητικά, τεχνητά αρώματα ή χρώματα, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση της αγοράς για προϊόντα με πιο απλή και διαφανή σύνθεση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρήση φρουκτόζης οδηγεί σε μικρότερη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα συγκριτικά με τις μαρμελάδες που περιέχουν ζάχαρη. Οι συγκεκριμένες μαρμελάδες μπορούν να ενταχθούν και στη διατροφή ατόμων με διαβήτη, πάντοτε στο πλαίσιο εξατομικευμένου διατροφικού προγράμματος και κατόπιν σύστασης του θεράποντος ιατρού.

Πέρα από την παραδοσιακή χρήση τους στο πρωινό, η εταιρεία επιδιώκει να αναδείξει και τις δυνατότητες αξιοποίησης του προϊόντος σε ευρύτερες εφαρμογές. Οι μαρμελάδες μπορούν να συνοδεύσουν γιαούρτι, pancakes και δημητριακά, να χρησιμοποιηθούν ως υλικό σε γλυκά όπως cheesecakes, αλλά και να αξιοποιηθούν σε σάλτσες, cocktails και mocktails, ανταποκρινόμενες στη γενικότερη τάση για πιο δημιουργικές χρήσεις των προϊόντων στην καθημερινή μαγειρική.

Η σειρά διατίθεται στις γεύσεις φράουλα, βερίκοκο, βύσσινο, δαμάσκηνο, νεράντζι και φρούτα του δάσους, καλύπτοντας διαφορετικές προτιμήσεις των καταναλωτών.

Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση γύρω από τους διατροφικούς ισχυρισμούς που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες τροφίμων. Όπως αναφέρει, η ένδειξη «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν περιέχει λιγότερη συνολική ζάχαρη ή λιγότερες θερμίδες. Για τον λόγο αυτό υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφική επισήμανση κάθε προϊόντος, προκειμένου να αξιολογούν με ακρίβεια τη θρεπτική του αξία και να επιλέγουν εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσωπικές τους ανάγκες.

Η εξέλιξη της συγκεκριμένης κατηγορίας αντανακλά τη γενικότερη μετατόπιση της αγοράς τροφίμων προς προϊόντα που συνδυάζουν τη γευστική εμπειρία με χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις, μια τάση που αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών και τα επόμενα χρόνια.

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