Emirates: Με το νέο Airbus A350 οι πτήσεις Αθήνα – Ντουμπάι έως τα τέλη Οκτωβρίου

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Το νέας γενιάς Airbus A350 εντάσσει η Emirates στο δρομολόγιο Αθήνα – Ντουμπάι, ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά και προσφέροντας στους επιβάτες πρόσβαση στη νέα γενιά καμπινών και υπηρεσιών της αεροπορικής εταιρείας.

Από τις 10 Ιουλίου έως και τις 24 Οκτωβρίου 2026, η καθημερινή πτήση EK103/EK104 θα εκτελείται με Airbus A350, ενώ η δεύτερη καθημερινή σύνδεση της Emirates μεταξύ Αθήνας και Ντουμπάι θα συνεχίσει να εξυπηρετείται με αεροσκάφος Boeing 777.

Η πτήση EK103 αναχωρεί από το Ντουμπάι στις 16:15 και φτάνει στην Αθήνα στις 20:25, ενώ η πτήση επιστροφής EK104 αναχωρεί από την Αθήνα στις 23:10 και προσγειώνεται στο Ντουμπάι στις 05:05 της επόμενης ημέρας.

Το Airbus A350 διαθέτει συνολικά 298 θέσεις σε τρεις κατηγορίες, με 32 θέσεις στη Διακεκριμένη Θέση, 28 στην Premium Οικονομική και 238 στην Οικονομική Θέση.

Σύμφωνα με την Emirates, το νέο αεροσκάφος ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της εταιρείας, προσφέροντας πιο αθόρυβη καμπίνα, αναβαθμισμένο φωτισμό, ταχύτερη συνδεσιμότητα και τη νεότερη έκδοση του συστήματος ψυχαγωγίας ice. Όλες οι θέσεις διαθέτουν οθόνες 4K Ultra HD, δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών μέσω Bluetooth και θύρες φόρτισης υψηλής ισχύος, ενώ στις θέσεις της Διακεκριμένης και της Premium Οικονομικής προσφέρονται επιπλέον δυνατότητες, όπως ασύρματη φόρτιση συσκευών και ηλεκτρονικά σκίαστρα παραθύρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην Premium Οικονομική Θέση, η οποία διατίθεται πλέον και στους επιβάτες που ταξιδεύουν από την Αθήνα. Η καμπίνα είναι διαμορφωμένη σε διάταξη 2-3-2 και προσφέρει μεγαλύτερο χώρο, ανακλινόμενα καθίσματα, οθόνες ψυχαγωγίας 13,3 ιντσών, καθώς και επιπλέον υπηρεσίες, όπως ποτό καλωσορίσματος, αναβαθμισμένο γεύμα, προτεραιότητα στην επιβίβαση και όριο αποσκευών έως 35 κιλά.

Ο Country Manager της Emirates για την Ελλάδα, Ahmad Obaid Khalfan Obaid Tamim, χαρακτήρισε την Ελλάδα διαχρονικά σημαντική αγορά για την εταιρεία, σημειώνοντας ότι η ένταξη του Airbus A350 αντανακλά τη δέσμευση της Emirates να προσφέρει περισσότερες επιλογές, αυξημένη άνεση και σύγχρονες υπηρεσίες στους επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς την Αθήνα. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση του δρομολογίου ενισχύει παράλληλα τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας.

Με την προσθήκη του A350, η Emirates συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση του στόλου της και στην ανάπτυξη του δικτύου της στην ελληνική αγορά, διατηρώντας δύο καθημερινές πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ντουμπάι με διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών.

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