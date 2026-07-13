Ασφάλειες ζωής και υγείας: Άνοδος 22,5% με αιχμή τα επενδυτικά συμβόλαια και τις νέες εργασίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η αγορά ασφαλίσεων ζωής και υγείας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να διαμορφώνεται στα 933,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.
Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η οποία καλύπτει το 99,5% της συνολικής παραγωγής του κλάδου και βασίζεται στις απαντήσεις 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Κύριος μοχλός της ανόδου ήταν οι ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 25,3%, φθάνοντας τα 728,5 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η ενίσχυση των ομαδικών ασφαλίσεων, με άνοδο 13,9% στα 203,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%, στα 1,9 εκατ. ευρώ.
Η μεγαλύτερη δυναμική καταγράφηκε στα ατομικά συμβόλαια ζωής που συνδέονται με επενδύσεις. Η παραγωγή τους αυξήθηκε κατά 54,3%, στα 385,4 εκατ. ευρώ, και πλέον αντιστοιχεί στο 52,9% της συνολικής ατομικής παραγωγής. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη στροφή της αγοράς προς προϊόντα που συνδυάζουν ασφαλιστική προστασία και επενδυτική διάσταση.
Αντίθετα, οι παραδοσιακές ατομικές ασφαλίσεις ζωής υποχώρησαν οριακά κατά 1,4%, στα 187,2 εκατ. ευρώ. Τα αυτόνομα προγράμματα υγείας, ατυχημάτων και ασθενειών αυξήθηκαν κατά 9,9%, φθάνοντας τα 155,9 εκατ. ευρώ.
Στις ομαδικές καλύψεις, οι ασφαλίσεις εργαζομένων παρέμειναν η μεγαλύτερη κατηγορία, με παραγωγή 111,4 εκατ. ευρώ και αύξηση 11,8%. Ακόμη υψηλότερη ήταν η άνοδος στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 21,6%, στα 79,2 εκατ. ευρώ.
Εντυπωσιακή εικόνα παρουσίασαν και οι νέες εργασίες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 59,1%, στα 279,3 εκατ. ευρώ. Από αυτές, τα 257,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν ατομικές ασφαλίσεις, με τα επενδυτικά προϊόντα ζωής να καλύπτουν το 92,9% της νέας παραγωγής της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Καθοριστικός παραμένει ο ρόλος των τραπεζικών δικτύων, τα οποία παρήγαγαν το 46,5% των ατομικών ασφαλίσεων. Οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 1,3%, στα 670,7 εκατ. ευρώ.
Η εικόνα του πρώτου τριμήνου αποτυπώνει έναν κλάδο σε έντονη αναπτυξιακή τροχιά, με τη ζήτηση να μετατοπίζεται προς επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα, ενώ η ιδιωτική ασφάλιση διευρύνει σταδιακά τον ρόλο της στη διαχείριση αποταμιεύσεων και κινδύνων.
Διαβάστε επίσης:
Νέα παράταση δίνει χρόνο στα ελληνικά ξενοδοχεία να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από την Booking.com μέσω συλλογικής αγωγής
Μ. Μανουσάκης – ΑΔΜΗΕ: Η Ελλάδα ξεπέρασε ήδη τους στόχους του 2030 στις ΑΠΕ και ενισχύει τον ρόλο της
ΕΤΑΔ, LAMDA και Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου συμφώνησαν για τη μακροχρόνια παρουσία του στη Μαρίνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.