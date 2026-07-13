Ασφάλειες ζωής και υγείας: Άνοδος 22,5% με αιχμή τα επενδυτικά συμβόλαια και τις νέες εργασίες

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Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η αγορά ασφαλίσεων ζωής και υγείας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να διαμορφώνεται στα 933,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η οποία καλύπτει το 99,5% της συνολικής παραγωγής του κλάδου και βασίζεται στις απαντήσεις 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Κύριος μοχλός της ανόδου ήταν οι ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 25,3%, φθάνοντας τα 728,5 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η ενίσχυση των ομαδικών ασφαλίσεων, με άνοδο 13,9% στα 203,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%, στα 1,9 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη δυναμική καταγράφηκε στα ατομικά συμβόλαια ζωής που συνδέονται με επενδύσεις. Η παραγωγή τους αυξήθηκε κατά 54,3%, στα 385,4 εκατ. ευρώ, και πλέον αντιστοιχεί στο 52,9% της συνολικής ατομικής παραγωγής. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη στροφή της αγοράς προς προϊόντα που συνδυάζουν ασφαλιστική προστασία και επενδυτική διάσταση.

Αντίθετα, οι παραδοσιακές ατομικές ασφαλίσεις ζωής υποχώρησαν οριακά κατά 1,4%, στα 187,2 εκατ. ευρώ. Τα αυτόνομα προγράμματα υγείας, ατυχημάτων και ασθενειών αυξήθηκαν κατά 9,9%, φθάνοντας τα 155,9 εκατ. ευρώ.

Στις ομαδικές καλύψεις, οι ασφαλίσεις εργαζομένων παρέμειναν η μεγαλύτερη κατηγορία, με παραγωγή 111,4 εκατ. ευρώ και αύξηση 11,8%. Ακόμη υψηλότερη ήταν η άνοδος στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 21,6%, στα 79,2 εκατ. ευρώ.

Εντυπωσιακή εικόνα παρουσίασαν και οι νέες εργασίες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 59,1%, στα 279,3 εκατ. ευρώ. Από αυτές, τα 257,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν ατομικές ασφαλίσεις, με τα επενδυτικά προϊόντα ζωής να καλύπτουν το 92,9% της νέας παραγωγής της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Καθοριστικός παραμένει ο ρόλος των τραπεζικών δικτύων, τα οποία παρήγαγαν το 46,5% των ατομικών ασφαλίσεων. Οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 1,3%, στα 670,7 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του πρώτου τριμήνου αποτυπώνει έναν κλάδο σε έντονη αναπτυξιακή τροχιά, με τη ζήτηση να μετατοπίζεται προς επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα, ενώ η ιδιωτική ασφάλιση διευρύνει σταδιακά τον ρόλο της στη διαχείριση αποταμιεύσεων και κινδύνων.

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